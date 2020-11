Congo-Kinshasa: Coupures intempestives de l'énergie électrique - La VSV appelle les dirigeants de la SNEL à démissionner

La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme (VSV) s'est montrée très critique envers les dirigeants de la Société Nationale d'Electricité (SNEL), entreprise publique qui fournit l'électricité en RDC. Cette ONG de défense des droits de l'homme, qui dit avoir déployé ses équipes d'enquêteurs depuis plusieurs jours dans 18 des 24 communes que comptes la ville de Kinshasa, dénonce l'accès de plus en plus difficile de l'électricité sur l'ensemble de la capitale. Et par conséquent, il invite les dirigeants de la SNEL à démissionner.

« La VSV exige une enquête sérieuse et approfondie sur les raisons de carence d'électricité à Kinshasa afin d'en dénicher les causes réelles ; la démission des dirigeants de la SNEL sinon leur révocation par les autorités compétentes, l'annulation sinon la réduction sensible de toutes les factures de la SNEL pendant les mois concernés par les travaux de réhabilitation», note la VSV dans un communiqué publié ce mercredi 28 octobre.

Dans cette note communicative, la Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme a souligné que les raisons évoquées par la SNEL pour justifier ses contreperformances n'arrivent pas à convaincre la population Kinoise.

De l'avis de la VSV, cette conviction ressort des descentes menées sur le terrain, un constat très amer en ce qui concerne la fourniture d'électricité dans presque toutes les communes visitées.

En effet, tout en reconnaissant que les coupures intempestives et le phénomène délestage sont très fréquents dans la ville de Kinshasa, il importe de souligner qu'il y a de cela deux mois environ que la situation de la fourniture d'électricité à Kinshasa s'est lamentablement détériorée.

Des habitants et clients de la SNEL se plaignent de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans être desservis en électricité. Aussi s'interrogent-ils sur le motif réel de cette situation si grave, même s'ils sont habitués aux délestages de la SNEL, poursuit ledit communiqué.

Cette situation, indique la VSV, a des conséquences énormes notamment, le dysfonctionnement de la plupart d'unités de production comme les boutiques, Pressing, Chambres froides, Buvettes et Bars, Pharmacies, Bureautiques et tant d'autres activités qui fonctionnent avec l'aide de l'électricité qui, ne pouvait plus fonctionner normalement, ont perdu leur clientèle et font des pertes énormes.

Il sied de signaler que les responsables de la Société Nationale d'Electricité justifient ces désagréments par un problème consécutif dû à une panne des infrastructures au barrage d'Inga où les travaux de réparation, sinon de réhabilitation, pourraient aller jusqu'à décembre prochain.