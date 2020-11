Congo-Kinshasa: Première école supérieure marianiste en Afrique - L'ISIC ouvre ses portes pour des inscriptions

La tradition a été bel et bien respectée. L'Institut supérieur d'informatique Chaminade (I.S.I.C) a clôturé avec faste l'année 2019 - 2020. A cette occasion, le Comité de gestion de ladite institution a organisé, le samedi 31 octobre 2020, d'intenses activités ornées par la musique, danse, spectacles divers, la bouffe... Question d'égayer les étudiants qui ont été très assidus malgré la précarité causée par la pandémie à coronavirus.

Raison pour laquelle, une messe d'action de grâce a été dite à l'intention des étudiants finalistes, pour témoigner leur gratitude à Dieu. Dans son homélie, M. l'Abbé Grégoire Nswami a convié les finalistes de l'ISIC devenus de nouveaux ingénieurs en technologies de l'information, à concrétiser dans leurs vies professionnelles les enseignements reçus, basés sur les valeurs chrétiennes incarnées par leur patron Chaminade, fondateur de la congrégation des marianistes. D'ailleurs, la collation des grades académiques est prévue, sauf changement, le samedi 07 novembre 2020.

Situé dans la commune de Mont-Ngafula, sur l'avenue Kikwit 1 n°1, quartier Mazamba (arrêt Habitat ou Liyolo), l'Institut supérieur d'informatique Chaminade (I.S.I.C) ne cesse de multiplier des actions concrètes de manière à réaliser son rêve qui est celui de devenir la première référence en matière d'enseignement informatique au niveau supérieur en République démocratique du Congo.

Très engagé, le professeur Blaise Mosengo, Directeur général de l'I.S.I.C ne jure qu'à former des étudiant qui doivent se distinguer moralement et spirituellement.

«Nous voulons inculquer en eux des valeurs de leadership. Qu'ils soient ces jeunes entrepreneurs qui seront là à promouvoir le leadership dans leurs entreprises. Ces jeunes doivent apprendre à respecter le bien qu'ils ont », a-t-il dit à la presse.

D'où, il a invité les jeunes diplômés, ceux qui aspirent à être des futurs ingénieurs informaticiens, à passer s'inscrire à l'I.S.I.C pour bénéficier d'une meilleure formation en informatique. Puisque, les inscriptions sont en cours à l'I.S.I.C jusqu'en décembre prochain. Et la rentrée académique est prévue pour le 14 décembre 2020 à 08 h 00'.

Il sied de souligner qu'après la célébration eucharistique, l'Abbé Grégoire Nswami a procédé à la bénédiction du restaurant de l'I.S.I.C, un chef d'œuvre moderne construit selon les normes, avant son inauguration officielle par la représentante à cette activité du Ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU).

«Ce restaurant moderne permet désormais, aussi bien aux étudiants qu'aux professeurs, de se refaire des forces à travers des mets qui y sont vendus à un prix abordable, avec possibilité d'y tenir des diners et des conférences. Une acquisition à protéger à tout prix », a signifié le secrétaire général académique de l'I.S.I.C, frère Denis Kitenga.

Zoom sur l'I.S.I.C

En RDC, l'Institut supérieur d'informatique Chaminade (I.S.I.C) offre une éducation holistique basée sur le standard international, dans la formation des ingénieurs en technologies de l'information. Il a vocation de doter le pays des vrais leaders et chefs d'entreprises dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. C'est la première école supérieure marianiste en Afrique.

Depuis 10 ans aujourd'hui, l'I.S.I.C donne une formation de qualité en gestion informatique ainsi qu'en réseaux et techniques de maintenance. Donc, il organise actuellement deux sections au niveau du cycle de graduat : informatique de gestion ; et réseaux et technique de maintenance. Et deux autres sections pour le cycle de licence : administration réseaux et télécommunications ; et conception des systèmes d'information.

L'I.S.I.C compte ainsi deux salles d'ordinateurs bien équipées et un cybercafé avec une connexion internet illimitée afin de permettre à ses étudiants de faire usage de la bibliothèque numérique. Mais aussi des auditoires bien aérés accueillant les étudiants du cycle de graduat de 08 heures à 15 heures 30, et ceux de la licence de 16 à 20 heures.

La particularité de l'I.S.I.C est que les syllabus, les travaux pratiques ainsi que les papiers d'interrogation sont gratuits, ainsi que l'accès aux salles d'ordinateurs. Grâce à la bienveillance de son actuel directeur général, le professeur Blaise Mosengo, cette institution catholique d'enseignement supérieur œuvre également dans le renforcement des partenariats avec d'autres écoles marianistes de France, avec des universités marianistes des Etats-Unis d'Amérique, et avec la Délégation catholique pour la coopération.