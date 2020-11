Afrique de l'Ouest: Le ressortissant américain enlevé au Niger a été libéré au Nigeria

Enlevé par des hommes armés dans la nuit du 26 au 27 dans le sud du Niger, près de la frontière nigériane, le ressortissant américain Philip Walton a été libéré. L'information a été annoncée ce samedi 31 octobre par les médias américains et confirmée à RFI par le ministre nigérien de la Défense Issoufou Katambé.

Le ministre nigérien de la Défense Issoufou Katambé n'a donné aucun détail sur les conditions ou le lieu de la libération de Philip Walton, enlevé en début de semaine à Massalata. Mais à trois jours de la présidentielle aux Etats-Unis, les autorités américaines ont été plus disertes.

Donald Trump a ouvert le bal. Sur Twitter comme à son habitude, le locataire de la Maison Blanche a salué une « grande victoire pour les forces spéciales d'élite américaine ».

Last night, our Country's brave warriors rescued an American hostage in Nigeria. Our Nation salutes the courageous soldiers behind the daring nighttime rescue operation and celebrates the safe return of yet another American citizen!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2020

Car c'est l'armée qui a libéré Philip Walton, comme l'a confirmé dans la foulée un communiqué de Jonathan Hoffman, le porte-parole en chef du Pentagone. Sans mentionner l'identité de l'otage, il précise que l'opération a été menée aux premières heures de ce samedi, dans le nord du Nigeria, alors que Philip Walton avait été enlevé de l'autre côté de la frontière au Niger.

Selon Jonathan Hoffman, l'ex-otage va bien, il est pris en charge par le département d'Etat et aucun militaire américain n'aurait été blessé. Le porte-parole du Pentagone dit également apprécier le soutien des partenaires internationaux dans la conduite de cette opération. « Les Etats-Unis vont continuer à protéger leur peuple et leurs intérêts partout dans le monde », conclut-il.

Et Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, de renchérir dans un communiqué : « Nous n'abandonnerons jamais aucun Américain pris en otage ».