Egypte: 2 mds LE, montant des programmes de développement sportif dans le plan 2020-2021

Le montant des programmes devant être mis en œuvre par le Conseil national des sports dans le plan 2020-2021 s'élève à deux milliards de LE, a déclaré dimanche la ministre du plan et du développement économique, Hala El-Saïd.

D'après le rapport publié par le ministère du plan et du développement économique, Mme El-Said a affirmé que le nombre de bénéficiaires de ces programmes est de près de 2,8 millions de personnes.

"Préparer les jeunes physiquement et intellectuellement et activer leur participation à l'action nationale est l'une des questions de développement les plus importantes, vu qu'ils constituent une frange importante de la population et de la force productive, ce qui fait de leur participation un facteur efficace dans le développement de la société et ouvre de larges horizons pour le progrès et la prospérité à l'avenir", a dit Mme El-Saïd.

En ce qui concerne la vision stratégique de l'action juvénile, la ministre a noté qu'elle reposait sur un ensemble de piliers visant à répandre l'esprit de loyauté et d'appartenance entre les jeunes, approfondir la participation politique et sociétale aux questions de la patrie, développer une conscience culturelle et scientifique et former les jeunes pour qu'ils rejoignent le marché du travail.