Togo: Les nouveaux diplômés en Licence et Master de l'IAEC honorés

Fondateur, formateurs, membres du conseil d'administration, partenaires, nouveaux diplômés de l'Institut Africain d'Administration et d'Etudes Commerciales (IAEC) et leurs proches se sont retrouvés dans la grande salle De l'Agora Senghor ce Samedi 31 octobre afin de souligner, ensemble, la réussite des futurs administrateurs, dans le cadre de la journée annuelle de remise des diplômes.

« Après l'effort, le réconfort », dit-on. L'université privée a honorés près de deux cents lauréats de la promotion 2020 en License et Master professionnels marquant la fin du parcours de ses étudiants.

En effet, après des semestres de formation et un examen étoffé, les étudiants ont obtenu leurs précieux diplômes universitaires dans divers domaines.

Pour l'occasion, les responsables n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et désirs après l'obtention de cette marque d'excellence. « Cette cérémonie de remise de diplôme représente un moment infiniment joyeux, qui consacre l'ensemble de vos études menées jusque-là, et une étape vers votre avenir » s'est réjoui Tiemele Kouakoutié, le Directeur Général de l'IAEC. Le recteur reconnaissant qu'un nombre des camarades ont abandonné en cours de route, a tenu à féliciter ceux qui ont « tenu le pari jusqu'au bout » afin d'honorer leur grande réussite.

Grâce aux connaissances acquises dans le cadre du programme, les futurs Administrateurs « émus » et bien outillés pour assumer leurs fonctions au sein des institutions, administrations, communautés ont, par la voix d'une lauréate, exprimé leur fierté et gratitude à l'endroit des acteurs de divers niveaux ayant contribué à cette réussite. « Nos remerciements vont à l'endroit au Président Directeur Général de l'IAEC et à travers lui toute l'administration et le corps professoral de l'IAEC... Nous ne saurions vous exprimer assez toutes nos gratitudes pour la compréhension et la sollicitude dont vous avez sans cesse fait preuve à nos égards. Ce fut un immense plaisir d'avoir étudié sous votre houlette », a indiqué la porte-parole des récipiendaires sans bien sûr oublier leurs familles et proches.

Un citoyen bien formé est un créateur continuel de richesses, c'est pourquoi Marie Kozah, l'une des lauréats a fait le choix de l'IAEC et ne semble pas le regrette. « Je suis très heureuse d'avoir eu ce diplôme après des efforts que j'ai fourni. Enfaite, venir étudier à l'IAEC est un des meilleurs choix de ma vie. Parce que c'est un milieu diversifié et j'ai adoré mon programme d'études de par le bon encadrement des professeurs », a confié la diplômée à notre rédaction.

« Nous vous souhaitons une excellente carrière, de nouvelles perspectives pour un avenir heureux pour vous-même, votre famille, pour ceux qui vous sont chers, pour notre pays le Togo et la grande nation africaine », a conclu le Directeur Général de l'institut à l'endroit des lauréats.

Rappelons que la première université privée au Togo créée en 1986 forme les jeunes africains au Brevet de Technicien Supérieur et Diplôme de Technicien Supérieur, à la Licence Professionnelle (Bachelor in Business Administration), à la Maîtrise Professionnelle, au Master in Business Administration (MBA), et au Doctorat (Ph.D) en sciences économiques et de l'environnement et est présente dans 08 pays Africains dont les pays limitrophes du Togo.