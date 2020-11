Cote d'Ivoire: Professeur Bakayoko-Ly Ramata après son vote - « Je suis très confiante pour la suite de ce scrutin »

C'est à Dimbokro au quartier Komikro et préciséement au groupe scolaire Komikro que le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a effectué son devoir civique dans le cadre du scrutin présideNtiel du 31 octobre 2020. Après quoi, elle s'est dit confiante et que l'œuvre de construction de la Côte d'Ivoire doit se poursuivre avec son candidat.

« Je viens d'accomplir mon devoir citoyen qui est le vote pour choisir le premier Président de la Troisième République de Côte d'Ivoire. J'invite toute la population d'ailleurs à aller dans les bureaux de vote pour ce devoir civique, important pour tous.

Nous avons fait campagne autour des thématiques de la paix, de la solidarité et du progrès de notre beau pays la Côte d'Ivoire. Après les élections, il faudrait que nous puissions continuer l'œuvre de construction de la Côte d'Ivoire, dans la paix et la cohésion sociale.

Je suis très confiante pour la suite de ce scrutin et pense très sincèrement que le candidat pour lequel nous avons fait campagne sera célébré, dès ce soir, partout sur l'étendue du territoire. Merci à tous et vive la Côte d'Ivoire », a déclaré le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant