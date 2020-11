Burkina Faso: Journée nationale des Martyrs - La Nation burkinabè a rendu hommage aux héros nationaux

Cette commémoration de l'an 6 de l'Insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du Putsch manqué du 16 septembre 2015 s'est voulu sobre et a été marquée par une minute de silence.

Le cérémonial a débuté avec le retentissement de la sirène à 10 heures, symbolisant l'heure à laquelle est tombée la première victime lors de l'insurrection populaire, l'observation d'une minute de silence et le dépôt de gerbe de fleurs par le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré qui a représenté le président du Faso.

«Six ans après ces tragiques événements, le devoir de mémoire commande que nous marquions un arrêt pour leur rendre un vibrant hommage et leur dire qu'ils ne seront jamais oubliés. C'est aussi le moment de leur dire que la nation entière est reconnaissante du sacrifice suprême qu'ils ont consentis pour une cause juste», a indiqué le Premier ministre.

Il n'a pas manqué de renouveler le réconfort du président du Faso et du gouvernement à l'endroit des familles endeuillées mais aussi de ceux qui portent les stigmates de cette lutte. Christophe Joseph Marie Dabiré a également salué la mémoire des disparus et souhaité une prompte guérison aux blessés qui en portent toujours les séquelles.

Au nom des victimes et parents des victimes de cette lutte, le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Victor Pouhaloulabou a souligné que les disparus ne sont pas morts pour rien.

Ils sont morts pour que triomphe la démocratie au Burkina Faso. Il a dit cependant déploré que les dossiers des blessés et des victimes de l'Insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du Putsch manqué du 16 septembre 2015 n'aient toujours pas connu un dénouement.

