Togo: Des fournitures et un message anti-Covid du Conseiller Azanlédji aux élèves de 19 quartiers de Golfe 5

« C'est dans le besoin qu'on connait les vrais amis » ; Et le Conseiller Kossi Azanlédji du MPDD dans la Commune de Golfe 5 l'a bien compris et traduit pleinement cet adage dans les faits aux côtés des populations de Golfe 5 dont le vote lui a permis d'accéder au Conseil communal de cette commune du Grand Lomé.

Ainsi, dimanche, dans un élan de solidarité et de compréhension des difficultés des parents d'élèves en cette période de Covid-19, il est allé à la rencontre des jeunes élèves dans 19 quartiers de cette commune, qui reprennent les cours ce 02 Novembre 2020.

Objectif de sa démarche, offrir des fournitures scolaires et bavettes à ces élèves, à travers une opération de porte-à-porte. Pour le donateur qui était accompagné dans ce geste salutaire par des têtes couronnées de ces localités visitées et des responsables de CDQ, il visite essentiellement par son action « motiver les enfants, ses jeunes frères et sœurs, pour la rentrée, à bien travailler pour mieux évoluer, et aussi les sensibiliser sur la maladie du Coronavirus ».

Pourquoi donc commencer une telle action par le quartier Casablanca-Novissi ? « J'ai commencé par le quartier Novissi Casablanca parce que, c'est un quartier de notre commune que beaucoup ignorent. J'ai donc voulu commencer par là pour attirer l'attention des uns et des autres sur cette localité qui mérite toute notre attention tout comme les autres de notre commune, pour des actions de développement et d'assainissement », a confié le Conseiller Kossi Azanlédji. Entre autres quartiers qui ont accueilli ce dimanche la délégation élu local de Golfe 5, il y a ceux de Djidjolé, Avénou Batomé, Soviépé, Avédji Adidomé, Avédji Anyigbé, Avédji Kpodji, Avédji Téléssou, Totsivi Gblinkomé et Teshi.

Outre les fournitures, des bavettes, une manière pour M. Azanlédji de signifier à tous tout son engagement dans la lutte contre cette pandémie de Coronavirus qui dévaste les efforts de développement et des vies. Voici ce qu'il en dit, « le message que je leur ai aussi transmis, c'est celui du respect des mesures barrières. Parce qu'il y a cette pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier. Je leur demande de porter les cache-nez, de se laver régulièrement les mains avec des savons ou utiliser les gels hydro-alcooliques, à l'école comme à la maison. Une telle sensibilisation en valait la peine parce que ces jeunes élèves sont la relève de demain ».

Faisant d'une pierre plusieurs coups, ce fut également l'occasion pour le Conseiller municipal de recueillir certaines suggestions et doléances de ces populations et de nouer le contact avec d'autres pour des actions futures toujours dans le sens du développement et de l'assainissement des localités visitées.