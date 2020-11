Gabon: Le deuxième album de Shan'l arrive...

Shan'l met fin au suspens qui tourne autour de la sortie de son prochain album, en donnant des informations qui laissent croire qu'il sortira très bientôt.

Annoncé depuis plus d'un an, le nouvel album de Shan'l la Kinda ne saurait tarder à être disponible. Cette information qui fait saliver des langues, a été lâchée par Shan'l au sortir du catalogue challenge qui l'opposait à Daphné la nuit du 25 octobre dernier. Aux dires de l'artiste récemment primée au PRIMUD, l'album sortira en fin d'année 2020 ou à l'entame du nouvel an ( 2021 ). Cette information doit être prise avec le plus grand sérieux d'autant que la Kinda a révélé les noms des artistes chanteurs qui sont officiellement associés au projet musical : Fally Ipupa, Singuila et Daphné.

Cette grande nouvelle ne serait qu'un bout du délice musical que nous réserve l'interprète de " Tchizambengue ". En effet, selon des personnes très bien informées sur le sujet, la protégée d'Edgard Yonkeu aurait aussi collaboré avec Dadju et Davido. Outre ces informations, il faut noter que l'album va compter une dizaine de titres et s'intitulerait " Eklektik 2.0 ". Cet album qui va succéder à " Shan'l Is My Name ", sorti en 2015, promet d'être riche et varié au regard des singles que nous découvrons depuis quelques temps.