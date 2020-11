Madagascar: Épidémie de coronavirus - Les patients sous traitements augmentent

Les porteurs de virus sous traitement augmentent à nouveau. Il est passé de trois cent cinquante à quatre cent cinquante, en trois semaines. Soit, un écart de cent patients. Le nombre de nouveaux patients testés positifs, en trois semaines successives, est stationnaire, selon les chiffres rapportés par le Centre de commandement opérationnel -Covid-19 (CCO) sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus, le 10, le 17 et le 24 octobre. Cent quarante-trois, entre le 24 et le 30 octobre, contre cent cinquante-huit à la date du 17 au 23 octobre et cent huit, du 10 au 16 octobre.

C'est, plutôt, le nombre de guéris qui a diminué ces dernières semaines. Les patients déclarés guéris ont été de deux cent, du 10 au 16 octobre, quatre-vingt-six, du 17 au 23 octobre et cent huit, du 24 au 30 octobre. Un porteur du virus ne risque plus de transmettre le virus à autrui, et est donc déclaré guéri, lorsqu'il ne présente plus les symptômes de la maladie. Le nombre des personnes qui a succombé à cette maladie n'a pas augmenté, en une semaine. Il reste à deux cent quarante-quatre. Il n'y a pas eu de nouveau se décès.

Gestes barrières

Il est important de garder la vigilance. Ces rapports du CCO montrent que le virus de Covid-19 continue à circuler à Madagascar. Les nouveaux porteurs du virus ne diminuent pas à zéro. Chaque semaine, il y a toujours des personnes testées positives. Le CCO n'a pas indiqué les régions dans lesquelles ces nouvelles victimes ont été détectées, apparemment, les provinces d'Antananarivo, de Toliara, d'Antsiranana, enregistrent des cas.

Le ministre de la Santé publique, le pro fesseur Hanitrala Jean Louis Rakotovao s'est adressé à la population, jeudi, pour l'inciter à maintenir les mesures barrières : se laver les mains avec du savon fréquemment, porter un masque, respecter la distanciation physique de un mètre. Beaucoup ne respectent plus ces gestes, oubliant que le coronavirus n'est pas éliminé à Madagascar. Chaque jour, des personnes qui ne portent pas de masque, sont soumises à des travaux d'intérêt général et des transporteurs qui ne respectent pas les gestes barrières sont sanctionnés. Mais ils ne semblent pas craindre ces sanctions et encore moins le virus. Il y a toujours des récalcitrants.