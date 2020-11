Algérie: Référendum - Un autre rendez-vous avec l'histoire pour construire l'Algérie nouvelle

Oran — Les quotidiens paraissant à Oran ont souligné, dans leur édition du lundi, que le peuple algérien a été, ce 1er novembre, au rendez-vous avec l'histoire pour « opérer le changement et construire l'Algérie nouvelle » à l'occasion du référendum sur le projet d'amendement de la constitution.

Dans ce contexte, le quotidien « Ouest Tribune », dans un éditorial intitulé « un choix fondateur », souligne que le référendum du 1er novembre est « un vote qui a cette particularité de se dérouler un 1er novembre, une date marquante dans l'histoire du pays, puisqu'elle fut le début d'un long processus révolutionnaire qui allait être couronné sept ans et demi plus tard par l'indépendance de l'Algérie. »

Pour « Ouest Tribune », ce vote « n'est que le premier pas vers un autre processus historique qui doit mener l'Algérie et les Algériens vers un nouveau mode de gestion à tous les niveaux : politique, économique et social » et « un changement qui ne pouvait rester sans concrétisation au risque de se voir tomber dans toutes sortes de manipulations et d'errements et d'errance politiques aux lendemains incertains et surtout dangereux pour la stabilité du pays. »

Pour sa part, le quotidien « El Djoumhouria » a consacré douze pages entières au déroulement du vote dans les wilayas de l'ouest et du sud ouest du pays, mettant en exergue les bonnes conditions ayant marqué cette opération à la faveur du dispositif organisationnel et du protocole sanitaire mis en place dans les centres et bureaux de vote.

Le même journal a rapporté les impressions et les déclarations des électeurs à la sortie des bureaux de vote dans lesquelles ils ont considéré que le référendum est « une première étape vers le changement et la mise en place des fondements de l'Algérie nouvelle. »

Enfin, les journaux « Cap Ouest » et « le Patriote » ont souligné les bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin et repris des déclarations de personnalités politiques après avoir accompli leur devoir électoral.