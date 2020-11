Burkina Faso: Hassane Bandé retrouve la compétition avec l'Ajax

Après avoir enchaîné les galères ces dernières années, Hassane Bandé a rejoué au football sous les couleurs de l'Ajax ce vendredi.

Hassane Bandé (22 ans) a de nouveau joué un match pour l'Ajax vendredi soir pour la première fois depuis janvier. L'ancien transfert record du KV Mechelen a fait son retour avec les U21 après son retour précoce d'un prêt.

Bandé est passé du KV Mechelen à l'Ajax à l'été 2018 pour un peu moins de dix millions d'euros, mais il a presque immédiatement subi une blessure grave. Parce qu'il n'a pas pu obtenir de minutes de jeu avec la première équipe, l'équipe d'Amsterdam l'a prêté au FC Thun pendant un an et demi. Parce que le club a été relégué et que Bandé ne s'est pas mis au travail, le prêt a été arrêté prématurément.

À l'issue de son prêt au FC Thun en deuxième division Suisse durant la seconde partie de saison dernière, Hassane Bandé a fait son retour sur les terrains avec l'Ajax Amsterdam. En effet, l'ancien attaquant de Malines a disputé 28 minutes de jeu avec les U21 du club néerlandais face à Almere City (défaite 1-4). Il ne s'agissait là que du cinquième match disputé par le joueur de 22 ans depuis son arrivée aux Pays-Bas. Pour rappel, en juillet 2018, l'international burkinabé (5 capes) s'était gravement blessé, ce qui l'avait alors contraint à passer l'intégralité de la saison 2018/2019 à l'infirmerie.

En 2017/2018, Hassane Bandé s'était révélé aux yeux de l'Europe après avoir inscrit 11 buts en 25 matchs de Pro League sous les couleurs des Sangs et Or à seulement 19 ans. Le 1er juillet 2018, il avait rejoint l'Ajax contre un chèque légèrement supérieur à 8 millions d'euros. Mais depuis, le natif de Ouagadougou est en difficulté et ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Bientôt la fin du calvère pour Hassane Bandé ?