Maroc: Hakim Ziyech - « ça a été une très bonne semaine pour moi »

Sans compétition depuis le mois de mars, puis blessé cet été, Hakim Ziyech a vu son intégration à Chelsea être retardée. De nouveau sur pied, le Marocain se rend déjà indispensable.

Il n'était peut-être pas attendu comme le Messi mais voir Hakim Ziyech (27 ans) évoluer sous ses nouvelles couleurs rendait impatient pas mal de monde. Blessé au genou gauche durant la préparation, il a regardé ses nouveaux partenaires depuis les tribunes effectuer une entame de championnat poussive. Mais Hakim Ziyech a fait le show, ce samedi 31 octobre, à l'occasion de sa première titularisation avec Chelsea en Premier League. Face à Burnley (3-0), le Marocain a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Une performance de haut vol qu'il commente sur le site officiel des Blues: « je pense que nous avons fait un grand match. Nous avons bien commencé et créé des problèmes à Burnley. Ils ont eu une grosse chance au début, puis nous avons contrôlé le jeu ».

Le joueur a vécu une semaine mémorable. Mercredi, alors qu'il vivait sa première titularisation en Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe, il a marqué contre Krasnodar (4-0). Deux premières et deux buts qui ravissent le Marocain: « ça a été une très bonne semaine pour moi et vivement que l'on puisse continuer ainsi ».

L'ancien de l'Ajax Amsterdam est même de plus en plus épanouie: « la vie est belle à Chelsea, je suis là où je dois être. Je me sens bien, comme à la maison, et tout va pour le mieux. Le plus important, c'est de jouer en étant confiant et de ne pas avoir peur de faire des erreurs ».