Madagascar: Entrepreneuriat - « Youth Connect » finance les jeunes porteurs de projet

Lancée officiellement, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en fin de semaine au Novotel Alarobia, l'initiative « Youth Connect » ambitionne de parfaire la capacité des jeunes de l'Afrique et faciliter leur mise en relation avec les opportunités d'autonomisation socio-économiques développées par les secteurs public et privé, la société civile ainsi que les programmes de développement.

Selon Henry-René Diouf, représentant résident adjoint du PNUD à Madagascar, « L'approche se base sur la mobilisation des acteurs, notamment les institutions comme les ministères sectoriels, le secteur privé et les partenaires de développement, à travailler ensemble de manière synergique pour apporter des solutions aux problèmes auxquels les jeunes font face. On met l'accent sur la mise en relation des jeunes aux opportunités économiques, en renforçant leurs compétences en entrepreneuriat et leur accès au financement pour leur permettre de développer leurs projets, créer des revenus et de l'emploi, et contribuer à la croissance et au développement économique de Madagascar. »

Jusqu'ici, «Youth Connect» Madagascar a notamment à son actif, la dotation en matériels et le renforcement de capacité au ministère de la Jeunesse et des sports pour assurer son rôle de leadership dans la mise en place d'un système de protection et de réinsertion socio-économique des Jeunes, la cartographie des acteurs de l'entrepreneuriat à Analamanga et dans l'Androy...