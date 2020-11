Madagascar: Migration clandestine - Vingt-sept Malgaches rapatriés de Mayotte

Les gardes-côtes mahorais ont arrêté sur leur île vingt-sept clandestins malgaches. Ces derniers ont été rapatriés la semaine passée.

TROIS pilotes de vedettes ont été présentés au procureur, le jeudi 2 octobre et mis en détention préventive. Ils font partie d'un réseau expéditeur de clandestins vers Mayotte, basé à Ambanja et à Nosy Be.

Cette fois, le trio a transporté vingt-sept personnes dont sept mineurs. Ils ont quitté Dzamandzar pour rallier l'île voisine en vedette. Ils ont passé deux jours sur la mer, pour parcourir un trajets de 200 km. Ils se sont fait remarquer puis arrêter par les gardes côtes au large de Mayotte. Les passagers ont été soumis à une fouille, mais personne à bord n'avait un papier. Aucun gilet de sauvetage non plus ne se trouvait dans leur embarcation.

Après les procédures de rigueur, les clandestins ont été expulsés de Mayotte. Ils sont arrivés au pays le mardi 27 octobre. Aussitôt, la Direction des renseignements et du contrôle de l'immigration et de l'émigration (DRCIE), par le biais de son Service central des enquêtes spécialisées, a mené des investigations pour démasquer le cerveau et les complices de cette affaire.

Activité juteuse

L'équipe organisatrice de ces voyages clandestins encaisse 2 à 3 millions d'ariary de chaque migrant. Elle se livre à cette activité juteuse depuis longtemps. Elle embarque vingt à trente personnes à chaque fois. Quant aux trois pilotes, ils perçoivent 1 à 2 millions d'ariary par voyage, selon les informations judiciaires.

« Cet envoi des migrants vers Mayotte s'effectue sous forme d'une collaboration en réseau. Un hôtel local héberge les clandestins. Une voiture est réservée à leur récupération au port et à leur transport sur place. Des personnes les accueillent dès qu'ils arrivent à Mayotte », relate la police nationale.

La filature se poursuit pour dénoyauter complètement cette association criminelle. Pour le moment, les trois premiers suspects sont fixés sur leur sort pour avoir mis en danger la vie d'autrui. Les passagers clandestins ont obtenu une liberté provisoire au terme de leur comparution au parquet.

C'est la énième fois que des Malgaches irréguliers navigant vers Mayotte, ont été interceptés. Un sujet qui donne du grain à moudre aux autorités concernées.