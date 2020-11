Cote d'Ivoire: Boundiali/Scrutin présidentiel - Mariatou Koné s'assure du bon déroulement du scrutin

Le samedi 31 octobre 2020, jour du scrutin présidentiel, la Ministre Mariatou Koné, Maire de la commune de Boundiali , a fait le tour des 13 bureaux de vote de sa commune , pour s'assurer du bon déroulement du vote.

La première étape de sa visite l'a conduite à l'EPP Tombougou-Samorosso, au bureau de vote n°2, où après avoir exprimé son devoir citoyen, elle a exhorté les représentants des partis politiques au calme et à l'apaisement. " Avant, pendant et après les élections, nous demeurons des frères et sœurs. Privilégions notre fraternité.", a-t-elle conseillé.

Dans les 13 lieux et 44 bureaux de vote que compte Boundiali notamment Haidara, tiogonan extension 2, quartier Haidara Boundiali 2, Lycée Moderne de Boundiali, École Soman Konaté, EPP Moussa Sangaré etc., la Ministre a invité les populations à voter dans le calme et dans la sérénité.

Déjà à 6h du matin , les boundialikas étaient présent devant les bureaux de vote attendant huit heures , l'heure officielle d'ouverture desdits bureaux . "Boundiali a choisi la paix. Boundiali a choisi la cohésion. Boundiali a choisi l'obéissance. Les populations sont sorties massivement pour voter. Quelques personnes sont aux champs et au marché. Les bureaux de vote ferment à 18h. Nous pensons que jusqu'à cette heure, nous aurons l'un des meilleurs taux dans la région de la Bagoué et dans le pays. Je félicite les populations de Boundiali pour avoir exercé leur vote, pour avoir choisi la paix. Rien ne peut se faire dans la violence", s'est félicitée la Ministre.

Poursuivant, elle a lancé un énième appel depuis Boundiali, capitale de la Bagoué, à tous les ivoiriens, sans distinction aucune. " Que chacun aille exercer son droit de citoyen. Voter, c'est choisir son candidat dans les urnes. Ce n'est pas dans la violence. Tout citoyen doit choisir la voie de l'apaisement. Ne brûlons pas. Ne cassons pas. La démocratie, c'est aller s'exprimer dans les urnes. Nous avons besoin de la voix des citoyens. Non de leur vie", a-t-elle conclu.