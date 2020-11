Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Ce qui s'est passé à bingerville

L'intelligent d'Abidjan a sillonné certains quartiers de la commune de Bingerville , le samedi 31 octobre 2020 à l'occasion du scrutin présidentiel. Objectif de cette tournée, s'enquérir des conditions de la tenue du scrutin , taux de mobilisation et de l'état d'esprit des populations.

À notre arrivée à la gare routière de Bingerville aux environs de 10h , nous avons constaté un état d'esprit calme des votants. Sur les 4 bureaux de votes , il y avait deux représentants du candidat du Rhdp et un représentant du candidat KkB. Il n'y avait pas également d'observateur à notre passage.

Après la gare routière cap a été mis sur le groupe scolaire Sicogi . À notre arrivée, une légère échauffourée entre quelques votants et les agents électoraux. Ces votants se plaignaient du retard de l'arrivée des matériels de vote lors du démarrage du processus. Là seuls les représentants du candidat Rhdp étaient présents. À notre passage dans les 5 bureaux de vote seulement 182 personnes ont voté sur les 2216 personnes inscrites.

Cap a été ensuite mis sur l' Epp Blanchon , qui comporte au total 5 bureaux de vote. Là aussi aucun représentant du candidat KKB . Sur les 5 bureaux de vote , 453 ont rempli leur devoir civique sur les 1956 personnes inscrites.

Issouf Doumbia : J'appelle les populations de Bingerville à rester sereines et de nous faire confiance

Après avoir accompli son devoir civique à la gare routière de Bingerville , Le premier magistrat de la commune de Bingerville , Issouf Doumbia , par ailleurs coordonnateur Rhdp de Bingerville a exhorté tous les ivoiriens à en faire autant et leur a surtout demandé de privilégier la paix et la cohésion sociale. « Je rassure l'opinion nationale qu'international que le scrutin pour l'élection du président de la République s'est bien déroulé et je suis satisfait de l'engouement de la population. Je leur demande donc de rester serein et de nous faire confiance» a t- il dit.

Absence des représentants du candidat KkB dans certains bureaux de vote

Dans la plupart des centres visités , nous avons constaté une forte absence des représentants du candidat KKB. « Depuis 10h j'ai fait redéployer mes représentants dans les bureaux de vote mais ces jeunes ont constaté qu'il y avait des loubards qui portait des badges avec la mention " zéro victime" donc quand ils ont vu ces personnes ils ont eu peur et sont répartis. J'étais obligé d'aller chercher d'autres représentants mais Dieu merci j'ai pu avoir des représentants dans les bureaux de vote. » Nous a expliqué Goli Kouadio superviseur général pour le compte du candidat KKB section Bingerville.

Incident à Gbagba

Un incident aurait eu lieu à Gbagba après notre passage. « il faut dire qu'il y a des jeunes qui sont sortis de nulle part et ont voulu empêcher le bon déroulement du scrutin. Les populations elles même ont fait barrage et ont pu mettre les bras sur ces personnes là. Mais nous avons pu transporter ces personnes , et ils sont entre les mains des forces de l'ordre» nous a fait savoir le député maire de la commune de Bingerville .