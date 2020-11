Sénégal: Décès du Professeur Iba Der Thiam - L'Histoire générale du Sénégal perd son maître

Le Professeur Iba Der Thiam, ancien ministre de l'Éducation nationale, est décédé à Dakar, le samedi 31 octobre 2020, tard dans la soirée, des suites d'une courte maladie. Ses obsèques ont eu lieu le dimanche 1er novembre. Enseignant émérite, il a un parcours académique digne d'éloges que lui reconnaissent ses pairs d'ici et d'ailleurs. Major de sa promotion, de son entrée à sa sortie de l'Université de Dakar, avec presque toujours la mention «Bien» ou «Très bien», le parcours de celui que les intimes appelaient Iba «la science» est à la dimension de son patriotisme sincère qui lui vaut l'affection de toute la Nation.

C'est la fin d'une histoire sur terre. Mais, son nom restera à jamais gravé dans les annales de l'Histoire générale du Sénégal. Le Professeur Iba Der Thiam, né à Kaffrine le 26 février 1937, est décédé, samedi dernier, tard dans la soirée, à l'hôpital Principal de Dakar, des suites d'une courte maladie, comme l'a confirmé sa famille. Il était âgé de 83 ans. Ancien ministre de l'Éducation nationale, de 1983 à 1988, sous le régime du Président Abdou Diouf, Iba Der Thiam était connu pour son savoir dans le domaine de l'histoire. Ses pairs l'appelaient affectueusement, Der «la science».

Contrairement à ce qui se dit, le Pr Iba Der Thiam n'a jamais été un moniteur. Le natif de Kaffrine est entré dans l'enseignement en 1955 avec le Bepc (équivalent du Brevet d'études de Ponty) et le grade d'instituteur-adjoint stagiaire. Après les 7 ans exigés par cette fonction, Der «la science» passe le Certificat d'aptitude professionnel (Cap) en oral, écrit et pratique, qu'il a réussi avec brio. En 1972, Iba Der Thiam obtient une maîtrise d'Histoire. Il entre, ensuite, à l'Ecole normale supérieure sur concours. Durant tout son parcours académique, Iba Der Thiam a été toujours major de sa promotion, de son entrée à l'Université de Dakar, avec presque toujours la mention «Bien» ou «Très bien». En 1975, le Pr Iba Der Thiam se lance dans la préparation de l'agrégation et se rend en France.

Sur place, il dépose un dossier dans les deux plus prestigieuses écoles que sont l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud. Toutes les deux acceptent son dossier à un jour d'intervalle. Il opte pour l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est là qu'il prépare l'agrégation et la réussit. Il engage immédiatement la préparation d'une Thèse d'État intitulée «L'évolution politique et syndicale du Sénégal colonial de 1840 à 1936» et s'inscrit à la Sorbonne. Après 7 ans de recherches, Iba Der Thiam soutient sa Thèse d'État avec la mention «Très Honorable» et les félicitations du jury. À cette date même, l'Unesco lui propose un poste très prisé et très bien payé. Il décline l'offre, préférant mettre ses compétences au service de son pays. Sur 5179 pages, Iba Der s'est évertué à retracer le passé colonial du Sénégal de façon monumentale.

Le défunt professeur intègre le Département d'Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. Comme le soutiennent ses pairs, Iba Der est le symbole même du savoir. L'homme s'est même présenté à l'examen de Licence de la prison et en est sorti major de la promotion. Il était arrêté pour fait de syndicalisme universitaire. Il bénéficie, par la suite, d'une grâce présidentielle pour s'inscrire en maîtrise en 1972. Iba Der était aussi l'ancien directeur de l'École normale supérieure (Ens) de Dakar, aujourd'hui Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation (Fastef), de 1975 à 1983. Il fut également ancien secrétaire général du Syndicat unique de l'enseignement laïc (Suel) et du Syndicat des enseignants du Sénégal (Ses).

Dans sa vie, le Pr Iba Der Thiam a été aussi, pendant deux mandats, membre du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Il a été également membre de la Commission internationale créée par l'Unesco pour écrire l'Histoire du développement social et culturel de l'humanité. Après plusieurs années de service passées à l'Ucad, le défunt Professeur est admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis 2006. Malgré cela, il continue à offrir ses services en enseignant gratuitement au département d'Histoire. L'auteur de «Les origines du mouvement syndical africain, 1790-1929» a marqué dans ce département plusieurs générations d'étudiants. Iba Der Thiam fut aussi ancien vice-président de l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie, secrétaire général de l'Association panafricaine des historiens, mais aussi président de la Commission sénégalaise de réforme de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Le Pr Thiam a aussi été coordonnateur de l'Histoire générale du Sénégal (Hgs) à partir de 2013. Ce projet scientifique avait pour objectif de réécrire l'Histoire générale du Sénégal qui, jusqu'à présent, reflétait la vision coloniale française. Le comité de pilotage de la rédaction de l'Histoire générale du Sénégal a déjà remis les cinq premiers ouvrages sous la houlette du défunt Professeur au chef de l'État, Macky Sall.

Il s'agit du Tome I qui retrace la Période ancienne (antiquité, égyptologie du volume 3), des origines, héritages matériels et immatériels des civilisations sénégambiennes, du Tome II (volume 1) qui revient sur la construction historique de l'espace du Sénégal du XIème au XXème siècle, le fer du «Mumu», la terre des Lamanes, le glaive des rois et le sceau des marabouts. Le Tome III (volume 1A) rappelle la période 1817-1914, les années d'épreuves, de luttes armées et du renouveau, et le dernier ouvrage qui relate la Tuerie de Thiès : la grève des cheminots du Sénégal du 27 septembre 1938. Iba Der Thiam est aussi connu pour son rôle politique. Leader syndical pendant près de 20 ans, il est aussi le fondateur du parti politique Convention des démocrates et des patriotes/Garab-Gi en 1992. Iba Der Thiam fut également député, puis vice-président de l'Assemblée nationale. Entretemps, il s'est présenté à la présidentielle de 1993 en obtenant moins de 2 % des voix.