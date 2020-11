Sénégal: Idrissa Seck, nouveau président du CESE - « Nous avons fait le choix de répondre positivement à l'appel du Président de la République »

Le leader de Rewmi, Idrissa Seck, a préféré « répondre positivement à l'appel du Président de la République » qui l'a porté, depuis hier, à la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Ceci, dit-il, pour mieux faire face aux défis du moment.

Juste après sa nomination en tant que Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a animé, hier, un point de presse chez lui, au Point E (Dakar). Il a souligné, devant plusieurs responsables de son parti dont les nouveaux ministres Yankhoba Diattara (Économie numérique et Télécommunications) et Aly Saleh Diop (Élevage et Productions animales), son choix de répondre positivement à l'appel du Président Macky Sall. Un choix « par devoir » compte tenu du contexte mondial difficile. « Nous avons fait le choix responsable de répondre positivement à l'appel du Président de la République d'unir l'ensemble des forces du pays », a déclaré M. Seck arrivé deuxième à l'élection présidentielle de février 2019 avec 20,51 % des suffrages. Ainsi, « après une analyse lucide et sereine du contexte international, du contexte africain et national, la nécessité nous est clairement apparue de répondre positivement à l'appel du Président de la République, pour une union de l'ensemble des forces de la Nation afin de mieux faire face aux défis du moment », a poursuivi M. Seck.

Sa réponse à l'appel présidentiel est, selon lui, l'aboutissement de « plusieurs mois d'échanges dans le cadre du Dialogue national comme au cours de plusieurs rencontres en tête-à-tête avec le Président de la République ». Pourtant, d'après ses dires, d'autres intelligences lui avaient suggéré de choisir un autre chemin, celui « d'une opposition radicale tentant d'utiliser les interrogations et les inquiétudes légitimes des populations et en particulier de la jeunesse nées du contexte de crise pour fragiliser le régime en place et en tirer des gains politiques immédiats ». Tout en respectant l'intelligence de ces derniers, le nouveau président du Cese a préféré « le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays ».

Pour l'ancien Premier ministre, ce n'est un « mystère » pour personne que les plus grandes économies, nos plus grands partenaires ont souffert et souffrent encore de la Covid-19 et de ses conséquences économiques et sociales. Le premier impact immédiat de la pandémie pour un pays comme le Sénégal, a-t-il avancé, c'est la baisse des envois de fonds par la diaspora.

Avec la situation sous-régionale complexe marquée par des conflits et des tensions politiques, Idrissa Seck pense qu'il convient de rendre grâce au Sénégal où, « au moyen d'une discussion sereine, longue et profonde, notre classe politique qui représente 85 % de l'électorat soit parvenue à s'entendre pour mieux prendre en charge les défis du pays ».

Toutefois, a-t-il prévenu, le seul engagement de la classe politique ne suffira pas, la situation exigeant que tous les Sénégalais soient mobilisés pour le même but : le redressement de notre économie, le rééquilibrage de la société, la consolidation de la paix civile et de la stabilité du pays, « un des rares îlots de stabilité dans notre sous-région ».