Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Les Ivoiriens ont voté dans une paix relative

Les Ivoiriens sont allés aux urnes, samedi 31 octobre 2020, pour choisir un Président de la République pour les 5 prochaines années. Quelques incidents sont notés, mais dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans le calme.

D'après un rapport de la police nationale ivoirienne rendu public samedi soir, quelques incidents sont notés dans le cadre du scrutin. C'est le cas à Abidjan, notamment dans les quartiers de Blockhauss, Yopougon, Anyama, Cocody Soleil, Riviera, Port-Bouet, etc. D'autres localités du pays comme Abengourou, Aboisso, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korogho, Man, Odienne, San Pedro et Yakro ont aussi enregistré des incidents le jour du vote, mais aucun mort n'a été enregistré par la police ivoirienne.

Les électeurs, militants et sympathisants des candidats Henri Konan Bédié, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), et Pascal Affi N'Guessan, du Front populaire ivoirien (Fpi), favorables au boycott et à la désobéissance civile, ont choisi de ne pas voter.

Avec des rues moins embouteillées que d'habitude et une présence remarquée des forces de l'ordre, les électeurs ivoiriens se sont rendus aux urnes. Si certaines zones sont moins fréquentées que d'habitude, d'autres, à l'image d'Adjamé et d'Abobo, ont été animées et les électeurs se sont rendus en masse aux urnes. Amari Fréderic, rencontré au centre de vote de l'école Saint Michel d'Adjamé, estime que la véritable bataille se situe dans les urnes puisqu'avec la carte d'électeur « on peut choisir ou sanctionner un candidat ».

Pour lui, la Côte d'ivoire doit définitivement tourner la page de la confrontation et se focaliser sur l'avenir. Une idée que partage la vieille Adjaratou Kamaté. De très bonne heure, elle s'est levée pour choisir « démocratiquement » son Président pour les cinq prochaines années. Dans ce centre comme dans plusieurs autres à Abidjan, le vote a commencé avec du retard dû à l'arrivée tardive du matériel de vote ou à des perturbations.

-----------------------------------------------------------------------------------

ALASSANE OUATTARA, CANDIDAT DU RHDP

« Si je suis élu, le programme de gouvernance sera axé sur l'emploi des jeunes »

La commune résidentielle de Cocody abrite, entre autres, le centre de vote Sainte Marie où le Président sortant et candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Alassane Dramane Ouattara, a voté. Une occasion saisie par ce dernier pour s'adresser aux Ivoiriens. Toute la presse nationale et internationale s'est déplacée en masse pour immortaliser le vote du candidat Ouattara.

C'est aux alentours de 11h00 qu'il a fait son entrée dans le centre, en compagnie notamment de son épouse, Dominique, et de sa garde rapprochée. À sa descente de la limousine présidentielle, il s'est dirigé vers le bureau de vote n° 6 où il a accompli son devoir civique. Il a trouvé sur les lieux des observateurs dont l'ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga, chef de la mission d'observation de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad). Quelques minutes après, il est ressorti du bureau de vote et s'est adressé à la presse.

Dans une situation on ne peut plus tendue marquant ce scrutin, il a déclaré : « J'ai eu un compte rendu du ministère de l'Administration du territoire, il y a une demi-heure, pour me dire qu'appart quelques endroits isolés (une dizaine), le scrutin se déroule bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter ». La Constitution ivoirienne stipule que la présidentielle doit avoir lieu le quatrième samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République.

Après ce rappel, il a demandé à tous ses concitoyens épris de paix et de patriotisme d'aller voter. « C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation », a soutenu celui qui se dit heureux de « faire rentrer son pays dans la modernité, dans une ère de consolidation de la démocratie ». Il se dit aussi certain que les autres élections se passeront normalement.

À l'opposition qui a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott, « conduisant à des morts d'homme », le candidat Ouattara a demandé qu'elle arrête parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Il a qualifié cela « d'actes criminels ». Le Président sortant souhaiterait qu'après les élections le pays continue à progresser comme durant les neuf dernières années et il dit compter sur l'ensemble des Ivoiriens.

Le candidat du Rhdp a également lancé un message à l'endroit des jeunes qu'il a invités à « ne pas se laisser manipuler ». Il s'agit, selon lui, de leur avenir. « Ils verront, si je suis élu, le programme de gouvernance que je vais proposer à nos concitoyens et qui sera axé sur l'emploi des jeunes », a ajouté Alassane Ouattara.

« Faites-moi confiance, nous avons un beau pays, les choses se passent bien, et continuez d'avoir confiance à l'avenir », a-t-il lancé. Sa conviction est que la Côte d'Ivoire est un beau pays et un grand pays du continent et que les Ivoiriens continueront leur marche vers le progrès dans la paix.

-------------------------------------------------------------------------------

AHMED BAKAYOKO, PREMIER MINISTRE IVOIRIEN

« On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la Côte d'Ivoire est toujours au rendez-vous de la paix »

Le Chef du Gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko a voté, vers midi, aux Cours sociaux, un établissement scolaire de la commune d'Abobo dont il est le maire. Dans ce centre de vote où les électeurs se sont déplacés en masse, il a bénéficié d'un accueil populaire. Après avoir accompli son devoir civique au bureau de vote n° 1, il s'est adressé à la presse. Pour lui, le vote est un acte essentiel dans la vie de l'individu, dans sa relation avec son pays. « C'est un acte de liberté. Je suis heureux d'avoir voté. Je suis heureux de voir que tout se passe dans le calme ici, à Abobo, et sur l'ensemble du pays », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la Côte d'Ivoire est toujours au rendez-vous de la paix, de la construction d'un pays sérieux ». M. Bakayoko a, par ailleurs, appelé les Ivoiriens à aller voter. « C'est là que votre point de vue compte. En dehors de ce droit fondamental, tout le reste n'est pas démocratique. Je demande aux jeunes qui ont été manipulés pour perturber le vote d'arrêter. Ce n'est pas démocratique », a-t-il dit. Le Premier ministre ivoirien a rappelé qu'en tant que chef du Gouvernement, il veillera à ce que les choses se passent dans de bonnes conditions. La Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué, passera cette journée électorale pour, enfin, retrouver les grands dossiers et chantiers de construction du pays.

Le Rhdp salue la grande maturité des Ivoiriens

Le directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo, a fait une déclaration dans la soirée du samedi. Il a affirmé que les Ivoiriens épris de paix et convaincus par le projet de société du Président Alassane Ouattara sont allés accomplir leur devoir civique. Il a salué « cet esprit de civisme mais aussi cette grande maturité, surtout cette ferveur et cette volonté populaire qui s'est exprimée ». Aujourd'hui, a-t-il soutenu, la Côte d'Ivoire vient de montrer à l'opinion nationale et internationale sa capacité non seulement a organisé des élections mais particulièrement à faire respecter sa Constitution.

-------------------------------------------------------

Le camp de Kouadio Konan Bertin se réjouit de la victoire de la démocratie

Tard dans la soirée du samedi, la porte-parole du candidat Kouadio Konan Bertin, Ayeri Simone, a déclaré que l'élection s'est bien déroulée malgré les incidents. « C'est la victoire de la démocratie malgré les incidents regrettables dont certains sont d'une extrême gravité. Les opérations électorales se sont déroulés dans l'ordre et le calme », a-t-elle soutenu. Mme Simone a estimé que la première victoire, c'est celle de la démocratie. « Le premier attachement, c'est celui des Ivoiriennes et des Ivoiriens à un système qui privilégie l'élection sur l'agitation, la violence, le désordre et le chaos », a-t-elle ajouté.

Depuis le début de la campagne, le candidat Kouadio Konan Bertin a invité le peuple à privilégier l'arme du bulletin de vote. « Nous constatons, avec satisfaction, qu'il a été entendu. Cette victoire de la démocratie est un camouflet pour les fauteurs de trouble qui ont cautionné secrètement la violence. Ce soir, les artisans de la désobéissance civile ont perdu », a poursuivi la porte-parole. Elle n'a pas manqué de remercier le peuple de Côte d'Ivoire d'avoir fait triompher la démocratie.