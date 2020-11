Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Guy Romain Kinfoussia favorable au dialogue de « bonne intelligence »

Dans une déclaration rendue publique le 31 octobre à Brazzaville, le président de l'Union pour la République et la démocratie (UDR-Mwinda), Guy Romain Kinfoussia, mesurant la teneur des enjeux politiques et socio-économiques de l'heure, s'est dit favorable à un dialogue de « bonne intelligence ».

Membre de l'opposition « constructive congolaise », à travers la déclaration du 31 octobre, il a apporté sa pierre à l'édification de la nation congolaise en interpellant le peuple souverain à soutenir l'idée émise par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, lors de son message à la Nation de décembre 2019.

« Garant de la sécurité sanitaire et socio-économique des citoyens, soucieux d'éviter l'accusation d'attentisme ou de complaisance envers les intérêts égoïstes de ceux qui ne tiennent pas compte des attentes du peuple et nuisent à la bonne marche de la nation, le président de la République a clairement fixé le cap d'une nouvelle approche tournant le dos aux dialogues et concertations politiques antérieurs », a déclaré Guy Romain Kinfoussia.

Et d'ajouter : « Cette démarche innovante est principalement orientée vers la satisfaction des besoins primaires de la population dans sa grande majorité, éloignés des revendications sectorielles d'une minorité de citoyens déconnectés des réalités quotidiennes. Le dialogue fécond dit de bonne intelligence, illustration pertinente de la démocratie participative, est destiné à recueillir la parole citoyenne pour donner une réponse satisfaisante aux cris de détresse du souverain primaire ».

En effet, dialogue de « bonne intelligence » ou concertation politique, ce qui importe, ce sont les résultats auxquels la nation va parvenir. C'est pour cela que Guy Romain Kinfoussia se dit confiant du rôle de commandant en chef du navire Congo joué par le chef de l'Etat.

« Le président de la République connaît les forces et les faiblesses de son équipage dont il peut renforcer les capacités à tout moment, en faisant appel à des hommes et des femmes patriotes de bonne volonté, issus de toute la République, prêts à mettre leurs talents multiformes au service de la cause commune, dans le respect des règles de fonctionnement », a-t-il renchéri.

Par ailleurs, le président de l'URD-Mwinda reconnaît que l'année qui va bientôt s'achever a été comme un repère cardinal qu'il importe de marquer d'une pierre blanche par le président de la République. « Nous soutiendrons et appelons de tous nos vœux le peuple souverain à soutenir à son tour la décision du chef de l'Etat d'organiser le dialogue « de bonne intelligence », seule voie par excellence pour enjamber la situation d'incertitudes et garantir dans la paix l'avenir radieux de notre pays réconcilié en vue d'installer durablement le vivre-ensemble », a-t-il expliqué.

C'est de cette manière, a-t-il poursuivi, de rassurer la communauté congolaise et de baliser l'itinéraire du chef de l'Etat pour un nouveau parcours consensuel et légitimé, plébiscité qu'il sera par les Congolais de tous bords et la communauté internationale.