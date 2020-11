Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les femmes du PCT préparent leur premier congrès extraordinaire

Le premier congrès extraordinaire de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) se tiendra les 7 et 8 novembre prochains à Brazzaville.

Les sous-commissions techniques mises en place pour préparer les documents devant être soumis au congrès ont récemment présenté leur travail. En effet, le programme d'activités de l'OFC pour les prochaines années, la charte éthique et l'hymne ont été adoptés avec amendements au cours d'une plénière dirigée par la présidente de la commission d'organisation, Esther Gayama Ahissou.

Abordée par la presse après la présentation de son document, la présidente de la sous-commission chargée de la rédaction du programme d'activités, Destinée Hermella Doukaga, a rappelé que le projet validé tient compte de la mutation de l'OFC d'une organisation affiliée à une union catégorielle du Parti congolais du travail (PCT). L'OFC, née des centres de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo était, a-t-elle rappelé, à une certaine époque, une organisation affiliée au parti, avec une certaine autonomie.

« Le 5e congrès ordinaire du PCT a décidé que l'OFC qui était une organisation affiliée au parti soit mutée en union catégorielle, en perdant son autonomie d'existence. Ce qui veut dire que désormais l'OFC va agir en fonction des missions que va lui assigner le parti mais sans statut particulier. L'OFC va partager son statut avec celui du parti », a expliqué Destinée Hermella Doukaga, précisant qu'il s'agit d'une exigence de la loi sur les partis politiques.

La seconde sous-commission a, quant à elle, proposé à l'OFC une Charte éthique et l'hymne. Selon sa présidente, Julienne Olga Sassou N'Guesso, ce sera pour la première fois que l'OFC va se doter d'une charte éthique. « En ce qui concerne la charte, nous avons besoin de la contribution de toutes les camarades. S'agissant de l'hymne proposé, il s'est appuyé sur l'ancien hymne de l'URFC. Nous avons fait une proposition en attendant le congrès pour son approbation », a expliqué la présidente de la sous-commission Charte-éthique et hymne, rappelant que la Charte des droits de l'homme des Nations unies, la Charte africaine des droits et la Constitution du 25 octobre 2015, notamment son article 17 sur la parité, ont servi de base dans cette proposition.

Interrogée sur les règles à respecter, Julienne Olga Sassou N'Guesso a cité la solidarité, l'humilité, la tolérance, le respect d'autrui, le respect de soi et des autorités ainsi que le bon usage des réseaux sociaux. « Une charte est un engagement. Lorsqu'on prend un engagement, il faut le respecter. Il s'agit d'un processus, on ne peut pas du jour au lendemain changer de mauvaises habitudes. Même si la charte n'a pas la même valeur que les statuts et le règlement intérieur, c'est un engagement... », a-t-elle conclu.

Présidente de la commission d'organisation du premier congrès extraordinaire de l'OFC, la secrétaire permanente chargée à la condition féminine, à l'enfance et à la famille du PCT, Esther Gayama Ahissou, a, de son côté, rappelé les missions des deux sous-commissions techniques mises en place. Il s'agissait de réfléchir sur les ambitions de l'OFC en tant qu'union catégorielle, et d'élaborer la charte éthique et l'hymne de l'organisation des femmes du PCT.