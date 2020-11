Sénégal: Macky dévoile son gouvernement de «combat» - 33 ministres, 4 secrétaires d'etat, 7 nouvelles figures et des départs de taille

33 ministres et 4 Secrétaires d'Etat, contre 32 et 3 Secrétaires d'Etat dans la précédente équipe, des départs de pontes du régime et de nouvelles arrivées (au nombre de 7).

C'est la composition du nouveau «gouvernement de combat» du président de la République Macky Sall, dévoilé hier, dimanche 1er novembre 2020.

Une équipe marquée par l'entrée de membres de l'opposition dont le Rewmi d'Idrissa Seck, et des départs de pontes de l'APR et du régime.

Après sa dissolution, mercredi dernier 28 octobre à l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'Etat, Macky Sall, a nommé hier, dimanche 1er novembre, un nouveau gouvernement composé de 33 ministres et 4 Secrétaires d'Etat.

Cette nouvelle équipe est marquée par des départs de taille notamment des pontes du parti au pouvoir (APR) et du régime.

Parmi ces poids lourds de la précédente équipe, l'on peut citer Amadou Bâ des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ; Mouhamadou Maktar Cissé du Pétrole et des Energies ; Aly Ngouille Ndiaye, de l'Intérieur ; El Hadji Omar Youm, des Infrastructures, Transports et Désenclavement et Ndèye Tické Ndiaye Diop de l'Economie numérique et Télécommunications et porte-parole du gouvernement sortant.

En outre, Abdou Karim Fofana a quitté son poste de ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique pour celui de ministre auprès du président de la République chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE), en remplacement de Cheikh Kanté, promu Envoyé spécial du chef de l'Etat. Aussi d'autres ministres ont-ils changé de départements.

Il s'agit de Mansour Faye qui atterrit au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Il a cédé son poste de ministère du Développement Communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, dans le précédent gouvernement, à Samba Ndiobène Kâ, qui est à son tour remplacé au ministère de l'Elevage par Aly Saleh Diop.

De même, Sophie Gladima a été bombardée ministre du Pétrole et des Énergies, laissant ainsi le portefeuille des Mines et de la Géologie à Oumar Sarr.

La nouvelle équipe se caractérise également par une ouverture à une partie de l'opposition.

Dans ce groupe, on a ainsi, l'ancien numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (PDS), nouveau patron des Mines et de la Géologie (Oumar Sarr), Yankhoba Diattara de Rewmi (qui est ministre de l'Economie numérique et Téléocommunications), Aïssata Tall Sall du mouvement «Oser l'avenir» (ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur) qui font leur entrée au gouvernement.

Il s'y ajoute Aly Saleh Diop de Rewmi (ministre de l'Elevage), l'ex-agent judiciaire de l'Etat, Antoine Félix Diom (ministre de l'Intérieur), Pape Amadou Ndiaye (ministre de l'Artisanat) et Abdoulaye Sow (ex-DG du COUD devenu ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique) et aussi Victorine Ndèye, Secrétaire d'Etat chargé du Logement

Selon le ministre, coordinateur du Pôle communication de la Présidence, Seydou Guèye, il s'agit d'un «gouvernement d'ouverture et d'unité» qui fait de la place aux jeunes.

Toutefois, force est de remarquer tous les ministres de «la majorité présidentielle» (PS, AFP, PIT), ont maintien à leurs postes. L'autre changement c'est Oumar Samba Ba, qui débarque Secrétariat général de la Présidence de la République, suite au départ de Mahammad Boun Abdallah Dionne.

Jusque-là Secrétaire général adjoint de la Présidence, l'ancien adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives est élevé au rang de ministre d'Etat.

Aussi Mahmoud Saleh se voit élevé ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, alors que son prédécesseur, Augustin Tine, lui, hérite du poste de directeur de cabinet politique du chef de l'Etat. Aussi, Abdoul Latif Coulibaly fait son retour au Secrétariat général du gouvernement en tant que ministre d'Etat.

MACKY ASSIGNE UNE TACHE AU NOUVEAU GOUVERNEMENT : Une «mission spéciale» d'intérêt général

Le nouveau gouvernement «de combat» du président de la République, Macky Sall, s'est vu assigné une «mission spéciale» d'intérêt général à deux dimensions complémentaires : «propulser la relance de l'économie nationale» et «assurer une protection plus soutenue de toutes les forces vives de la nation».

L'annonce a été faite par le ministre, coordonnateur du Pôle communication de la présidence, Seydou Guèye, hier dimanche, en prélude à la publication de la liste des membres de la nouvelle équipe.

A en croire M. Guèye, le travail gouvernemental, 24h sur 24, 7 jours sur 7, sera caractérisé par «l'anticipation, le pragmatisme, la cohérence, la résilience et la performance».

Mieux, «tenant compte de la pandémie du Covid-19 et ses impacts, ce gouvernement de la République va imprimer sur le terrain et au quotidien, sous l'impulsion et la supervision du Chef de l'Etat une dynamique constructive d'innovations, de transformations, de réalisations et de changements nécessaires à l'accélération de l'émergence du Sénégal dans la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité et l'équité sociale et territoriale», a-t-il indiqué.

Non sans révéler que le nouveau gouvernement tiendra son premier Conseil des ministres mercredi prochain. Macky Sall, a nommé, hier dimanche un nouveau gouvernement de 33 ministres et 4 secrétaires d'Etat, contre 32 ministres et 3 Secrétaires d'Etat pour le précédent.

Il est caractérisé par une ouverture à une partie de l'opposition et des départs de taille. Ainsi donc, 7 nouvelles figures ont fait leur entrée dans le nouvel attelage gouvernemental.