Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Bâ, Mouhamadou Makhtar Cissé et me Oumar Youm perdus par leur ambition présidentielle ?

Le président de la République a finalement procédé hier, dimanche 1er novembre 2020, à la publication de la liste des personnalités retenues pour faire partie du nouveau gouvernement.

Composé de trente-trois ministres et quatre secrétaires d'Etat, la nouvelle équipe gouvernementale dévoilée hier, dimanche 1er novembre 2020, est marquée par l'absence remarquée de quatre personnalités, et pas des moindre, du gouvernement sortant.

Il s'agit, entre autres, d'Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Bâ, Mouhamadou Makhtar Cissé et Me Oumar Youm qui étaient respectivement ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ministre du Pétrole et des Energies et ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Responsables du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr), et membres du Secrétariat exécutif dudit parti, c'est la première fois que les noms de ces quatre responsables de l'Apr ne figurent pas dans la liste d'une équipe gouvernementale depuis le 1er septembre 2013, à l'exception du ministre de l'Intérieur sortant, Aly Ngouille Ndiaye, qui est le seul à avoir participé aux différents gouvernements successifs du président Macky Sall, depuis le 4 avril 2012.

En leur place, le président de la République, Macky Sall a choisi, entre autres, Aïssata Sall Sall, comme nouvelle ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Antoine Felix Diome, ministre de l'Intérieur, Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et Sophie Gladyma, ministre du Pétrole et des Energies.

Cette dernière cède son fauteuil à Oumar Sarr, ancien Secrétaire général adjoint et coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds).

Il faut dire que cette décision du chef de l'Etat de se séparer de ces proches collaborateurs, d'un seul claquement de doigt en cette période de chasse aux pourfendeurs du troisième mandat, suscite plusieurs interrogations.

Et pour cause, dans l'entourage du président Sall, les quatre ministres et l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, débarquée également de son poste lors de la dissolution du gouvernement et remplacée par le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, sont très souvent cités comme des prétendants à sa succession et réfractaires à toute idée d'un troisième mandat de l'actuel chef de l'exécutif.

C'est à se demander donc si le président Sall n'est pas en train de se débarrasser des collaborateurs réfractaires à ce projet qu'on lui prête pour que, le moment venu, il puisse avoir le champ libre de dérouler tranquillement son plan de troisième mandat ?

ALY NGOUILLE NDIAYE, MINISTRE DE L'INTERIEUR SORTANT : «Je marque ma disponibilité à servir mon pays partout où le devoir m'appelle»

«Chers sympathisants, militants et parents, je voudrais très sincèrement exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à Son Excellence M. le président Macky Sall de m'avoir fait confiance depuis son accession à la Présidence de la République.

Ce fut pour moi, un grand privilège doublé d'un honneur immense que d'avoir été choisi comme l'un de ses collaborateurs dans les différents gouvernements depuis son élection à la tête du Sénégal.

Sachez, mes chers parents, militants et sympathisants, que rien n'a été aussi grand à mes yeux que d'avoir servi mon pays, sous son autorité.

Aujourd'hui, plus qu'hier, je marque ma disponibilité à servir mon pays partout où le devoir m'appelle. A vous qui m'avez toujours soutenu dans cet engagement, je vous réitère ma gratitude et vous remercie infiniment pour votre soutien incommensurable et surtout constant. "Jerejëf du fond de mon cœur". Vive le Sénégal ! Vive la République ! A bientôt !»

AMADOU BA, ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES : «le Commis de l'Etat que je suis reste à la disposition du président de la République et du Sénégal»

«Je rends Grâce à Allah et prie sur le Prophète Seydina Mouhamed (SAWS). Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République a mis en place un nouveau Gouvernement ce dimanche 01 Novembre 2020.

Je le remercie profondément pour sa confiance renouvelée à mon endroit à plusieurs reprises et souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe.

Pendant cette période, j'ai eu à bénéficier de votre soutien et de vos prières chers parents, collaborateurs et amis, je vous en remercie infiniment.

Le Commis de l'Etat que je suis reste à la disposition de Monsieur le Président de la République et du Sénégal. Que Dieu bénisse notre pays le Sénégal !»

EL HADJI OUMAR YOUM AU PRESIDENT MACKY SALL : «Je n'ai qu'un seul mot à vous dire : Merci !»

«Je rends Grâce à Allah le Détenteur du Pouvoir, qui décide de Tout et qui a pouvoir sur Tout. Gloire à son Prophète Seydina Mohamed (SAW), le Meilleur des créatures.

Reconnaissance éternelle à mes parents, à ma famille biologique et politique pour les soutiens multiformes et leur accompagnement sincère et affectueux durant cette mission exaltante pour laquelle j'ai fait de mon mieux pour répondre aux aspirations des populations et aux attentes de Monsieur le Président de la République.

Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai pas les mots suffisamment forts pour vous exprimer ce que je ressens réellement au fond de moi-même sinon vous dire MERCI pour la considération mêlée à l'affection, la confiance et l'ambition pour moi.

A mes collaborateurs dans cette formidable aventure, dans l'exercice de la mission j'ai été certainement, par endroit, excessif, pressé, maladroit voire même grossier à votre égard. Je sollicite humblement votre pardon et vous assure du mien.

À notre Président de la République Macky Sall, mon soutien loyal et constant et surtout mes vœux de succès pour la mission que vous accomplissez avec foi, courage et discernement.

Remettons-nous tous au travail, seul gage de notre liberté, de notre souveraineté et de notre prospérité. Que Dieu bénisse le Sénégal !».

BOUGANE GUEYE, PRESIDENT DU MOUVEMENT «GUEUM SA BOPP» : «Gueum Sa Bopp se démarque des décisions de la Coalition idy 2019 et réaffirme, avec force, son appartenue à l'opposition»

«Le mouvement "Gueum Sa Bopp", profondément ancré dans l'opposition en 2019, continue de nourrir une vision forte et une volonté inébranlable d'apporter les solutions idoines aux problèmes des Sénégalais.

Avec les aléas du parrainage, Gueum Sa Bopp avait rejoint la Coalition Idy 2019. Comme tous les Sénégalais, Gueum Sa Bopp vient d'apprendre la nomination du président de la Coalition Idy 2019 à la tête du CESE et celle de certains de ses membres dans le nouveau gouvernement.

En cohérence avec les principes et valeurs fondamentaux de notre mouvement, et fidèle à sa mission, Gueum Sa Bopp se démarque des décisions de la Coalition Idy 2019 et réaffirme, avec force, son appartenance à l'opposition.

Gueum Sa Bopp reste engagé à côté du peuple sénégalais pour face aux cruciaux et récurrents problèmes économiques et sociaux auxquels il est présentement confronté. Ensemble pour un Sénégal meilleur et des leaders de valeurs.»

DR BABACAR DIOP, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (FDS), MEMBRE DE LA COALITION : Idy-2019 «Je suis déçu !»

«Il (Idrissa Seck) m'en a parlé et voulait que je l'accompagne dans le gouvernement. Je lui ai clairement signifié que ma dignité m'interdit de rentrer dans un gouvernement que j'ai combattu, et que je reste dans l'opposition.

Il m'a donné comme raison les difficultés que traverse le pays. Je pense que c'est trop léger. Je suis déçu ! La France, les États Unis et bien d'autres pays sont dans des difficultés, mais le jeu démocratique suit son cours c'est-à-dire que le pouvoir gouverne et l'opposition s'oppose»