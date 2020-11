Congo-Brazzaville: Energie solaire photovoltaïque - 850 jeunes qualifiés en technologie de panneaux solaires

Après trois semaines de formation sur l'installation et la maintenance des panneaux solaires photovoltaïque, huit cent cinquante jeunes ponténégrins bénéficiaires du séminaire en énergie solaire organisé par la société Mac Service BDS ont reçu leurs diplômes de fin de formation, le 31 octobre, en présence du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka.

Les diplômes réçus par les jeunes formés ont été signés par le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi à travers le partenariat signé entre la direction départementale de la Formation qualifiante et Mac Service que dirige Moïse Devallon N'Dendé. Ce qui permet à ces huit cent cinquante jeunes filles et garçons formés sur mille attendus d'avoir une qualification qui leur permet d'accéder au monde du travail. En vingt et un jours, cette jeunesse s'est rendue utile à l'installation et la maintenance des panneaux solaires grâce à l'initiative de la société Mac Service. « Ma société vient, à travers la formation de ces jeunes, accompagner l'Etat congolais et le département de Pointe-Noire à lutter efficacement contre le déficit en énergie électrique dont souffre énormément nos villages et nos villes à travers l'alternance de la technologie des panneaux solaires », s'est réjoui Moïse Devallon N'Dendé qui entend déployer sou peu, trois cents jeunes formés dans toute la ville pour une campagne de sensibilisation à cette technologie. « Mac service s'engage d'ores et déjà à mobiliser trois cents jeunes qui feront le porte-à-porte dans le cadre d'une campagne de vulgarisation de cette technologie dans la capitale économique de notre pays», a-t-il dit.

Clôturant les travaux du séminaire, le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, a salué l'engagement et la détermination des jeunes qui se sont appropriés des techniques en énergie photovoltaïque au cours de cette formation qui leur donne accès au monde du travail. « J'avoue que la surprise a été grande pour moi de constater de mes propres yeux l'exploit qui a été réalisé par ces jeunes en quelques jours », a déclaré le préfet. Il a exprimé sa profonde gratitude au ministre de l'Enseignement technique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Nicephore Antoine Thomas Saint Eudes, à l'artisan principal de ce projet ainsi qu' au directeur de Mac service et les différents acteurs qui ont contribué efficacement dans la réalisation de cette activité.

S'adressant aux bénéficiaires de la formation, le préfet leur a exhorté a plus de responsabilité en s'appropriant les acquis de cette formation qu'ils vont mettre au service la nation. « Ce beau métier, à mon humble avis, très noble devrait vous garantir l'ouverture de nouveaux horizons et la polyvalence sera pour vous une arme qui permettra l'employabilité assurée », a-t-il signifié. Notons qu'a l'issue de la formation, ces jeunes ont remercié Mac Service. «Cette nouvelle technologie va changer la vie de plusieurs ménages », a assuré un bénéficiaire.