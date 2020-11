Congo-Brazzaville: Niari - Les membres du PCT appelés à l'unité et à la cohésion

Le membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Mabiala, a fait le 31 octobre à Dolisie la restitution des orientations du secrétaire général aux membres de la fédération du Niari.

Le message était destiné aux membres du bureau politique, du comité central du PCT, aux cadres et sympathisants du PCT du Niari. Les participants venus de tous les coins du département ont été édifiés sur le mobile de ces orientations. « Nous devons tout mettre en œuvre pour épargner le parti de toutes les antivaleurs », a déclaré Pierre Mabiala. Au cours de cette rencontre, les maux qui minent le bon fonctionnement du parti étaient mis à plat. Il s'agit de l'intolérance, la haine, la guerre de positionnement, l'intrigue, la diffamation ; l'appartenance à des tendances organisées ; le non-respect de la consigne de vote édictée par la direction politique nationale ;le non- respect de la hiérarchie du parti ; la haine viscérale, les discours créateurs de ferments de division et de foyer de tensions entre membres du parti.

Face à un tableau sombre au détriment du parti, a-t-il ajouté, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a appelé les cadres et militants du Niari à l'unité, à la cohésion, au respect mutuel, à la solidarité et à la discipline afin que la voix de la raison et de la sagesse soit entendue par tous les membres du parti.

Le secrétaire général du PCT, a déclaré Pierre Mabiala, a par ailleurs invité les cadres à incarner les valeurs du parti, à l'union sacrée, par des liens puissants entre les dirigeants du parti dans le département et à intérioriser les valeurs fondamentales du parti. « Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour épargner notre parti de tous les maux susceptibles de le paralyser. La toile de fond de notre action demeure incontestablement la consolidation de l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité entre les membres du parti », a-t-il indiqué.

La dimension de la tâche à accomplir, a-t-il fait savoir, nous recommande d'observer strictement une attitude pleinement responsable gage de toutes les victoires.