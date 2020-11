Congo-Kinshasa: Kisantu - Lancement de l'étude N-Moda sur la pauvreté de l'enfant

L'étude vise à mettre en lumière les différentes privations dont l'enfant est victime dans plusieurs domaines qui influencent négativement son développement intégral, notamment l'éducation, la santé, la nutrition, l'accès à l'eau, la protection, l'hygiène et l'assainissement.

L'étude fait l'objet d'un atelier résidentiel du 2 au 4 novembre à l'espace Mbuela Lodge à Kisantu dans la province du Kongo central. Ouvert par le secrétaire général au plan, Daniel Epembe Mosango en présence du représentant de l'Unicef en République démocratique du Congo (RDC), Edouard Beigbeder, l'atelier de lancement de l'étude de la pauvreté multidimensionnelle N-Moda de l'enfant en RDC permettra aux participants de passer en revue la situation de l'enfant en tenant compte de tous les paramètres qui empêchent son développement intégral.

A en croire le représentant de l'Unicef en RDC, cette étude est importante parce que la RDC est un pays à forte population d'enfants et de jeunes estimée à 52%. Raison pour laquelle, laisse-t-il entendre, il est important de disposer des indicateurs de la pauvreté des enfants mesurés systématiquement. La mesure de la pauvreté des enfants, soutient le représentant de l'Unicef, est essentielle car elle permettra au pays d'avoir de bonnes informations qui pourront guider les décideurs politiques nationaux et provinciaux de prendre de bonnes décisions en vue d'améliorer le bien- être des enfants. "Avec cette étude, le pays disposera désormais d'une base de données solide qui sera utile dans la réalisation des objectifs durables du développement 1 et 10. Par ailleurs, cette étude vient à point nommé pour fournir des données de base au PNSD 2020- 2024 et aux autres politiques sectorielles. Elle fournira aussi des éléments stratégiques pour un bon ciblage des programmes de protection social récemment engagés par le gouvernement congolais", explique-t-il tout en soutenant que le succès de cette étude dépend fortement du leadership du ministère du Plan et de l'Appropriation nationale des concepts outils et mesures.

Ouvrant cet atelier, le secrétaire général au plan affirme que l'analyse multidimensionnelle et cumulative des privations de l'enfant a pour objectif de fournir au gouvernement et à tous les acteurs de développement de la RDC des informations descriptives et analytiques sur l'ampleur et la dynamique de la pauvreté multidimensionnelle chez les enfants. Somme toute, poursuit-il, l'étude contribuera à la création et à la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies visant à réduire la pauvreté et à promouvoir le bien-être des enfants en particulier les plus démunis, à travers des interventions multidimensionnelles.

Daniel Epembe révèle que l'analyse de la pauvreté des enfants diffère du standard de la pauvreté monétaire, puisque les indicateurs de pauvreté sont différents pour les enfants par rapport aux adultes et différents selon la tranche d'âge de l'enfant. "Cette nuance est très importante pour la prise des décisions ", insiste-t-il, tout en ajoutant que cette étude permettra aussi aux décideurs de mieux connaître l'emplacement des enfants les plus privés en RDC.

L'étude N-Moda est une approche développée par l'Unicef et utilisée dans de nombreux pays afin de mieux mesurer la pauvreté des enfants. Elle se concentre sur les privations rencontrées par ceux-ci, examine toutes les dimensions dans lesquelles ils font face à des privations et enfin en détermine les chevauchements dans leur cycle de vie.