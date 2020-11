Soudan: La SCRS met en œuvre un certain nombre d'activités dans l'État du Nord

- La Société du Croissant-Rouge soudanais (SCRS) a mis en œuvre un certain nombre de programmes et d'activités dans les localités de Merowe, Al-Daba et Al-Burgab dans l'État du Nord.

Cela s'inscrivait dans le cadre du programme de soutien du SCRS en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social de l'État.

Le directeur du SCRS de l'État du Nord, Sami Mahdi a affirmé dans une déclaration à la SUNA que les activités étaient axées sur l'éducation sanitaire et les programmes de consolidation de la santé fournis par des bénévoles.

Mahdi a déclaré que la société avait distribué un certain nombre d'appareils de diagnostic et de réfrigérateurs en plus de 1 000 moustiquaires dans les localités de Merowe et Al-Daba.

Le responsable du SCRS dans l'État a affirmé que le SCRS continuerait de soutenir les efforts liés à l'intervention d'urgence visant à lutter contre les catastrophes d'inondations et de précipitations dans l'État.