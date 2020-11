Soudan: Une délégation ministérielle discute de projets conjoints à Abu Dhabi

Khartoum — Une délégation ministérielle soudanaise, conduite par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Medani Abbas Medani, et composée du Ministre par intérim des Finances et de la Planification Economique Dr. Hiba Mohamed Ali, le Ministre par intérim de l'Énergie et des Mines Khari Abdel-Rahman et l'Assistant du Gouverneur de la Banque Centrale du Soudan, a eu des entretiens à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis (EAU), sur la coopération économique et de développement entre les deux pays.

La délégation Soudanaise a rencontré le Ministre de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats Arabes Unis, Suhail Al Mazrui, et d'autres responsables, y compris le Directeur Général du Fonds d'Abu Dhabi pour le Développement.

Les deux parties ont discuté de projets de coopération conjoints dans les divers domaines économiques et commerciaux et ont signé une note d'entente pour l'établissement de station d'énergie solaire au Soudan de capacité de 500 mégawatts.