Soudan: Le sous-secrétaire du commerce rencontre le conseiller économique de l'ambassade américaine à Khartoum

- Le ministère de l'Industrie et du Commerce a affirmé la possibilité pour le Soudan de bénéficier de l'Accord américain sur le commerce et l'investissement, qui offre des avantages commerciaux et d'investissement aux pays et encourage des investissements américains en leur trouvant des installations au Soudan.

Cela s'est arrivé lors d'une réunion entre le sous-secrétaire du ministère du Commerce, Muhammad Ali Abdullah avec M. Robert Newsom, conseiller économique et politique à l'ambassade américaine au Soudan, accompagné de l'attaché économique et commercial à l'ambassade, M. Michael Panel, lors des premières réunions officielles entre le ministère et la partie américaine, qui a été interrompu pendant des décennies.

Le ministère du Commerce a souligné saisit cette opportunité pour restaurer ses marchés traditionnels en pénétrant ses exportations vers l'Amérique et l'Union européenne, qui était le premier partenaire commercial du Soudan avant le régime renversé, en plus de restaurer les marchés des partenaires commerciaux américains en travaillant à améliorer la capacité d'exportation des produits soudanaises ainsi qu'une amélioration de la balance commerciale.

Le sous-secrétaire au commerce a déclaré qu'il avait discuté avec la délégation américaine de la possibilité de mener des pourparlers commerciaux directs dans lesquels le Soudan attend avec impatience d'échanger des visites officielles entre des responsables des ministères du commerce des deux pays et de commencer à préparer des accords et des protocoles ou des mémorandums d'accord commerciaux et de travailler pour établir un conseil conjoint pour les hommes d'affaires et des comités commerciaux mixtes afin de faciliter des échanges commerciaux entre le Soudan et l'Amérique.

Le sous-secrétaire a appelé la partie américaine à fournir au Soudan une maison d'expertise américaine pour aider le Soudan dans le domaine du commerce et réformer les lois commerciales soudanaises pour se conformer aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).