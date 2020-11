Madagascar: Rétablir une certaine discipline chez les motards

Ambohitrimanjaka, Ankadindramamy, Ankadimbahoaka, Andavamamba, Route Digue...

C'est une véritable litanie que l'on égrène avec tristesse, car des jeunes gens y ont perdu la vie On attend tous les jours ce décompte macabre qui ne devrait pas être. Le week-end dernier fut particulièrement meurtrier. Ce, à tel point qu'on doit tout faire pour mettre le hola et appeler les motards à faire attention, et les obliger à respecter les règles élémentaires du code de la route. C'est par imprudence, pour ne pas dire par inconscience, que tous ces motocyclistes se faufilent dans la circulation. Ils finissent par être percutés par les véhicules plus imposants qu'eux. Il est temps de mettre fin à une hécatombe.

Rétablir une certaine discipline chez les motards

La police nationale a sorti un communiqué dans lequel elle s'inquiète de la recrudescence des accidents de moto de ces derniers jours. Elle rappelle à juste titre que les motards sont assujettis comme les automobilistes au respect du code de la route, et qu'il serait peut être temps d'instaurer un permis pour tous les motards. Ce qu'on remarque en effet, c'est cette imprudence dont font preuve les jeunes motocyclistes qui foncent sans tenir compte du danger devant eux. Avec les dépassements à gauche et les remontées dans les embouteillages à tombeau ouvert, il ne faut pas s'étonner de voir ces motos être balancées comme un fétu de paille.

La mort est souvent au bout. Les autorités, après avoir fait un rappel à l'ordre, vont certainement sévir. Il est temps de stopper tous les inconscients qui se croient trop sûrs d'eux. La moindre des choses est de porter un casque, et il faut rendre ce port obligatoire. Les agents de la circulation doivent impérativement arrêter les contrevenants, les verbaliser et mettre leur moto en fourrière. Les autorités ne peuvent plus tolérer ce qui se passe actuellement. Elles ont fait preuve de sévérité envers les automobilistes dont les véhicules sont de véritables épaves, elles doivent réagir vis-à-vis des motards. C'est une question de vie ou de mort.