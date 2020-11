Algérie: Incendies de forêts à Chlef - Des pertes records dans le couvert végétal en 2020

Chlef — Les feux de forêt ont décimé 2.190 hectares de couvert végétal courant de cette année dans la wilaya de Chlef occasionnant des pertes "records" par rapports à 2018 et à 2019, a-t-on appris lundi auprès de la conservation locale des forêts.

"Nous avons enregistré entre le 1er juin et le 31 octobre pas moins de 155 incendies ayant causé la destruction de 2.190 ha de couvert végétal", a indiqué à l'APS le chargé de communication de la conservation des forêts de la wilaya, Mohamed Boughalia, qualifiant ce bilan de "record" comparativement aux pertes accusées durant les années 2018 et 2019, estimées respectivement à 36,8 ha et 367 ha.

Selon M. Boughalia, ces pertes en végétation se répartissent à raison de 1.304 ha de forêts, 838 ha de maquis, 500 ha d'herbes sèches et 2,7 ha d'arbres fruitiers, outre la perte de 28 ruches d'abeilles.

Les feux de forêts, dans leur majorité, s'étaient déclarés dans les communes de la partie nord de la wilaya. Soit El Marsa avec huit incendies ayant ravagé 1.588 ha de végétations, Ténés avec 19 incendies et 220 ha de pertes, Zeboudja avec 18 incendies et 69 ha de pertes et Talâassa avec huit incendies et 63 ha de pertes.

Le chargé de communication de la conservation des forêts de la wilaya de Chlef a signalé, à ce titre, que des actions en justice ont été engagées, en coordination avec la gendarmerie nationale, à l'encontre de nombreuses personnes accusées d'"incendies de forêts volontaires".