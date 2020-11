Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille du Colonel Major Cherif Dlimi

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du Colonel Major Cherif Dlimi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction le décès du résistant, le Colonel Major Cherif Dlimi, implorant le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à la tribu Oulad Dlim et à ses amis, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la disparition d'un fervent patriote qui a été au premier rang des résistants dans nos chères provinces du Sud ayant fait d'énormes sacrifices pour la liberté et l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume, mettant en exergue sa fidélité indéfectible au glorieux Trône Alaouite et son attachement solide aux constantes et valeurs sacrées de la Nation.

Le Souverain dit partager les sentiments de la famille du Colonel Major Cherif Dlimi suite à cette perte cruelle se remémorant les grandes qualités humaines du défunt, son intégrité et la compétence dont il avait fait preuve dans les différentes hautes missions qui lui ont été confiées.

SM le Roi implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à sa patrie et à son Roi et de lui accorder Sa clémence et Sa sainte miséricorde.