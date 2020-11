Maroc: Réactivation des anciennes routes migratoires en Méditerranée occidentale

«Les anciennes routes migratoires sont de nouveau activées en Méditerranée occidentale», c'est ce qui ressort du dernier rapport d'Alarm Phone, assistance téléphonique pour les personnes en situation de détresse en mer Méditerranée. Selon ce document, les candidats à la migration irrégulière vers l'Espagne arrivent désormais en très grande majorité du Sud du Maroc ou d'Algérie.

Selon le HCR, 1.460 candidats sont arrivés entre juin et août 2020 (en plus des 2.555 arrivées de janvier à mai). Le mois de septembre a vu une nouvelle augmentation importante des arrivées avec plus de 2.000 personnes, ce qui porte le nombre total d'arrivées aux îles Canaries en 2020 à 6.116 personnes (au 27 septembre). Ce chiffre est six fois supérieur à celui de la même période en 2019. Un cinquième de ces personnes sont des femmes. Parfois, il y a eu des centaines d'arrivées dans une même journée, comme le 6 septembre qui a vu 140 arrivées en six bateaux, le 8 septembre avec 160 arrivées en sept bateaux et le 15 septembre avec 130 arrivées en dix bateaux. Toutefois, le rapport précise que le nombre d'arrivées aux îles Canaries reste loin de celui de la "crise de los cayucos" de 2006, lorsque plus de 30.000 personnes étaient arrivées à bord de bateaux de pêche en bois, en provenance de Mauritanie et du Sénégal.

Aujourd'hui, les candidats marocains et algériens représentent 60% de l'ensemble des arrivées. Pourtant, les départs du Sud du Maroc ne sont pas la règle puisqu'il y a d'autres départs de plus en plus nombreux de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie. Ces candidats doivent passer des jours, parfois même une semaine, en mer, presque toujours confrontés à des vents et à des conditions météorologiques défavorables. Leur seul espoir est d'être secourus par le Salvamento Maritimo, mais la zone de patrouille la SAR espagnole s'étend sur un million de kilomètres carrés. Ce territoire est terriblement vaste au cas où un bateau s'y perd, ou encore si un de ses moteurs tombe en panne ou si les personnes à bord n'ont aucun moyen de communication.

A rappeler que la route des Canaries est depuis longtemps connue comme la plus meurtrière de la Méditerranée. Cependant, et même en cas de débarquement aux îles Canaries, les difficultés sont loin d'être terminées. Ces derniers mois ont considérablement aggravé la situation. En l'absence de transferts de personnes vers l'Espagne, les capacités sont déjà au-delà du point de rupture. Depuis deux mois en particulier, les nouveaux arrivants sont contraints de camper sur l'asphalte du port à leur arrivée, de dormir sur des terrains de sport, dans des entrepôts portuaires ou même dans des complexes touristiques.

Depuis que les tests de la Covid-19 ont été rendus obligatoires pour les candidats à la migration en juin, il y a de longues journées d'attente sous des tentes de fortune et dans des conditions déplorables, sous un soleil de plomb avec des températures supérieures à 40°C. Le port d'Arguineguín a accueilli entre 300 et 450 personnes ces dernières semaines et les mouillages sont bondés de bateaux en bois utilisés pour le voyage. La deuxième grande évolution constatée par le rapport d'Alarm Phone concerne la forte augmentation des arrivées en provenance d'Algérie.

Du mois de janvier à août, 41% des candidats à la migration à destination de l'Espagne étaient des ressortissants algériens (contre 8% pour la période équivalente en 2019). Comme toujours, les raisons en sont multiples. «Le système politique de l'ancien président Bouteflika et la crise socioéconomique apparemment insoluble conduisent souvent à la décision de quitter le pays. La crise déclenchée par la Covid-19 et les contre-mesures prises pour empêcher sa propagation ont rendu la vie quotidienne de nombreux migrants encore plus difficile.

Comme un passeport algérien n'offre pratiquement aucune chance d'obtention d'un visa pour l'UE, les Algériens sont contraints de s'embarquer sur la dangereuse route maritime. Tout comme leurs voisins marocains, ils ou elles sont immédiatement séparés des autres arrivants et font l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée. Les Algériens sont renvoyés rapidement et de force dans leur pays d'origine», explique le document. Concernant cette réactivation des anciennes routes migratoires, Mohammed Charef, directeur de l'Observatoire régional des migrations, espaces et sociétés (ORMES) (Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir) nous avait indiqué dans une récente édition que cette réactivation est tout à fait normale dans un contexte de contrôle forcé des frontières.

«Vous fermez les portes devant un migrant, il passe par la fenêtre. Et c'est connu que dès qu'un lieu de passage est surveillé, il devient plus dangereux et plus cher et, du coup, on cherche de nouvelles routes ou on revient aux anciennes qui ont tendance à être oubliées mais pas totalement. Prenez le cas du Maroc, Gibraltar a constitué, durant le début des années 2000, le point de passage essentiel pour les migrants, mais dès l'installation d'un système européen de surveillance, la situation a complètement changé avec l'émergence d'autres routes comme celle des Iles Canaries (qui ont constitué pendant les années 2007, 2008 et 2009 un point de passage important vers l'Espagne), l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Turquie par la suite», a-t-il précisé.

Et d'observer que la question migratoire demeurera d'actualité tant qu'il y aura un déséquilibre mondial sur tous les plans (économique, social, juridique... ) et tant qu'il y aura un besoin européen de migrants. «Il y a tout un pan de l'économie européenne qui dépend de la main-d'œuvre irrégulière. Même dans les forums internationaux, le patronat défend cette main-d'œuvre considérée comme moins coûteuse, maniable à volonté et corvéable à merci... », avait-il conclu.