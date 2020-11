Maroc: L'hydrogène, un pilier de la transition énergétique

L' hydrogène constitue aujourd'hui un pilier majeur pour la réussite de la transition énergétique, a récemment estimé Nidhal Ouerfelli, haut représentant régional du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour les pays du Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

S'exprimant lors d'un webinaire, sous le thème "L'hydrogène, opportunités d'industrialisation au Maroc et retour d'expérience de l'industrie française", M. Ouerfelli a souligné que le paysage énergétique fait face à plusieurs défis d'approvisionnement en énergie et de rationalité écologique. Il s'agit notamment, d'après l'expert, de garantir une sécurité énergétique durable qui assure et maintient la croissance du niveau de vie, tout en préservant l'environnement. Il a, à cet égard, salué la volonté du Maroc de diversifier son bouquet énergétique, avec une forme de stockage et des réseaux électriques classiques de gaz, rapporte la MAP.

Pour sa part, le secrétaire permanent du cluster Solaire, Rachid Bayed, a relevé que le Maroc s'inscrit dans une politique volontariste de développement massif des énergies renouvelables aussi bien à travers de grands projets ou encore de l'efficacité énergétique, soulignant qu'aujourd'hui c'est une ambition portée au plus haut niveau et prouvée notamment par un parcours aussi important durant les dix dernières années avec plusieurs chantiers entamés.

"Le secteur énergétique connaît une transformation à tous les niveaux", a-t-il fait observer, relevant que le Maroc dispose d'importants atouts pour devenir une plateforme d'énergies renouvelables et d'un potentiel technique assez intéressant en la matière. De son côté, Sylvain Brémond, directeur adjoint de Capenergies, a indiqué que ce webinaire est une occasion idoine pour informer sur l'état des lieux du développement industriel de l'hydrogène, les opportunités d'y investir au Maroc et les perspectives de développement à l'avenir.

Il s'agit aussi de partager l'expérience des acteurs français concernant les freins, les barrières et les coûts d'industrialisation de quelques projets pilotes, ainsi que la situation du marché en France. Initié par le cluster Solaire en collaboration avec la Fédération de l'énergie et le cluster français Capenergies, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des missions d'accompagnement, de renforcement des compétences et de promotion du secteur des énergies renouvelables.