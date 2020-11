Mauritanie: Le Président de la République arrive à Zouerate

Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé lundi matin à Zouerate dans le cadre d'une visite de travail de deux jours.

Durant cette visite le Président de la République va s'enquérir des principaux projets de la société nationale industrielle et minière (SNIM) et donner le coup d'envoi à d'importants projets au profit des populations.

A son arrivée à l'aéroport de la ville de Zouerate, le Président de la République a été accueilli par le wali du Tiris-Zemmour, M. Isselmou Ould Sidi, le président du Conseil régional du Tiris-Zemmour, M. Mohamed Ould Mahjoub, le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baye, le Commandant de la 2ème Région militaire, Général Aba Ould Babety, l'Administrateur-Directeur Général de la SNIM, M. Moctar Oulf Djay, le Directeur général de Maaden Mauritanie, M. Hamoud Ould Mohamed, le maire adjoint de la commune de Zouerate, M. Boba Ould El Abass, les députés de la wilaya et les élus locaux ainsi que par les autorités administratives et sécuritaires, des cadres de la SNIM et les représentants des syndicats des orpailleurs.

Après la revue de formations de la 2ème région militaire, le Président de la République a salué les hautes personnalités civiles et militaires venues l'accueillir.

Les habitants de la ville de Zouerate ont réservé un accueil populaire et chaleureux à Son Excellence le Président de la République le long de la route reliant l'aéroport à sa résidence au centre-ville, brandissant les couleurs nationales, les portraits, les banderoles et slogans magnifiant les réalisations qu'a connues le pays durant la période écoulée de ce premier mandant et mettant en exergue les doléances et les préoccupations des populations.

A cette occasion, les populations ont exprimé leur adhésion au programme du Président de la République « Taahoudaty » et leur appui à l'ensemble des mesures prises pour sa mise en œuvre y compris le programme du décollage économique lancé tout dernièrement par Son Excellence le Président de République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Elles ont également fait part de leur espoir que la visite du Président de la République puisse contribuer à la résolution des problèmes posés notamment en ce qui concerne l'accès au service de base (Eau et électricité) et les dangers encourus par l'environnement du fait des activités d'orpaillage.

Par ailleurs, les populations se sont félicitées de la décision des hautes autorités d'affecter un pourcentage des bénéfices de la SNIM au développement de la wilaya du Tiris-Zemmour. Cette décision constitue une première depuis la nationalisation de cette importante société minière en 1974.

Certaines sources ont indiqué que ce pourcentage qui est de l'ordre de 3% a atteint l'année dernière 900 millions MRO, pronostiquant qu'il s'élèverait cette année à plusieurs milliards à la lumière de la hausse du prix du fer.