Sénégal: La Chine offre 1 million de dollars pour améliorer la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition

Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, la Chine a fait un don d’un million de dollars américains pour accélérer les efforts de l’UNICEF pour améliorer la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère.

Le Sénégal est l’un des six pays bénéficiaires de ce soutien financier dans le cadre de la coopération entre l’UNICEF et la Chine contre la COVID-19 à travers le mécanisme du Fonds d'assistance à la coopération Sud-Sud de la Chine.

Dans le cadre de ce partenariat, UNICEF va continuer à appuyer les efforts du Gouvernement dans la prise en charge de la malnutrition en garantissant la fourniture des intrants nutritionnels tels que les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi ainsi que des médicaments essentiels. Grâce à ce financement, 17.355 enfants de moins de cinq ans bénéficieront d’une prise en charge adaptée et alignée au protocole national permettant de sauver leur vie. Au moins cinq régions du Nord et de l’Est du Sénégal, les plus touchées par la malnutrition aigüe sévère seront ciblées notamment, Diourbel, Louga, Matam, Tambacounda et Saint Louis.

La pandémie de la COVID-19 a amplifié le risque de malnutrition chez les enfants en raison de la détérioration de la qualité de leur alimentation, du manque d’accès à des services de nutrition et d’autres services de soins, et des chocs provoqués par la pandémie. « Nous devons agir et refuser que la COVID-19, la faim et la malnutrition ne deviennent un cercle vicieux impactant sur la vie des enfants issus des ménages les plus vulnérables », a déclaré Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal. « Ce don contribuera à l’amélioration de la survie des enfants et nous tenons à remercier la Chine qui a mobilisé des fonds importants pour appuyer les efforts que nous déployons aux côtés de l’Etat », a ajouté Madame Danailov.

Son Excellence Monsieur XIAO Han, l’Ambassadeur de Chine au Sénégal a salué le travail de l’UNICEF dans le monde et au Sénégal et dit toute la fierté de son pays à mettre en place des partenariats avec les Nations Unies pour soutenir d'autres pays. « La Chine s'engage à travailler en étroite collaboration avec l’UNICEF pour assurer une mise en oeuvre harmonieuse de ce financement, au profit des enfants du Sénégal », a déclaré S.E.M XIAO.

