Afrique: Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2020 - Un jeune journaliste camerounais et technicien burkinabè lauréats

Le jeune journaliste radio camerounais, Charles Donatien Abossolo Oba et le technicien de reportage burkinabè, Romain Bouda, sont les lauréats de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2020. C'est par téléphone, dans l'émission 7 milliards de voisins de Rfi, diffusée ce lundi 2 novembre 2020, que les noms des deux lauréats de la 7e édition ont été dévoilés.

Selon Rfi, les deux lauréats ont été choisis à l'issue de trois semaines de formation à distance dispensée par l'Académie France Médias Monde.

Afin de départager les 20 professionnels (10 techniciens et 10 journalistes) venant de 13 pays du continent africain choisis parmi plus de 300 candidatures, il a été demandé aux journalistes de réaliser un reportage sur le thème : « Dialogue et tolérance », quand les techniciens devaient préparer un sujet sur le thème : « Les petits métiers de la rue ».

Qui sont les deux lauréats ?

Charles Donatien Abossolo Oba, 29 ans, journaliste à la Cameroon radio television (Crtv), est sorti vainqueur dans la catégorie « journaliste ». Ce titulaire d'une licence professionnelle en journalisme de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la Communication (Esstic) de Yaoundé s'est distingué par la clarté de son travail, son professionnalisme, la multiplicité et la qualité des témoignages recueillis dans le reportage de 3min 30sec sur la question de la polygamie à Ebolowa (Sud du Cameroun).

Romain Bouda, a, quant à lui, remporté le prix dans la section « technicien ». Originaire du Burkina Faso, ce titulaire d'un diplôme de Conseiller en Sciences et Techniques de l'information et de la communication, âgé de 32 ans, est actuellement technicien à la Radiodiffusion télévision du Burkina (Rtb). Le jury a salué à l'unanimité la grande maîtrise technique de son « tout sonore » qui plonge littéralement l'auditeur dans l'ambiance d'un atelier de réparation de motos dans une rue de Ouagadougou.

Pour rappel, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés le 2 novembre 2013, à Kidal au Mali.