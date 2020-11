Burkina Faso: Message de campagne du candidat Gilbert Noël OUEDRAOGO

document

Chers compatriotes,

Le 22 Novembre 2020 est une date historique pour notre pays en ce qu'elle consacre l'élection du Président du Faso pour conduire les destinées de notre cher pays pour les cinq prochaines années dans un contexte particulier et qui nous interpelle tous.

En effet, de toute son existence, notre pays n'a jamais été aussi habité par le doute, la peur et l'angoisse. Pas un jour ne passe sans que la Nation ne compte des morts du fait de l'insécurité devenue incontrôlable sur des parties entières de notre territoire. Le bilan humain, matériel et social est lourd et n'honore aucun Burkinabè. Notre vivre-ensemble, jadis envié de tous, est désormais mis à l'épreuve.

La gouvernance économique et politique de notre pays ne rassure guère alors que nous constatons la corruption galopante, le chômage des jeunes, la précarité de notre système sanitaire, la gestion calamiteuse du dialogue social. Autant de maux qui assombrissent l'horizon. Les libertés individuelles et collectives, les droits de l'homme ont tous connu un recul préoccupant.

Face à un aussi sombre tableau, c'est la Nation toute entière qui est concernée. Ce qui se joue à travers cette élection n'est ni plus ni moins l'existence même de notre Patrie. C'est pourquoi nos cœurs doivent battre à l'unisson, affranchis des limites partisanes pour porter haut le flambeau de l'espoir et de la détermination à vivre ensemble, libre et digne.

La trajectoire historique et récente de notre pays nous a abreuvé de riches enseignements que nous faisons nôtres sans aucune amertume. Bien au contraire, notre foi en cette grande Nation rassemblée, réconciliée, prospère est inébranlable.

C'est fort de cette Foi en un avenir radieux que nous proposons un programme politique pragmatique pour l'Unité, pour la Patrie, pour la Nation de la nouvelle espérance !

Il adresse non seulement les questions de l'heure, mais il anticipe en jetant les fondations qui permettront de bâtir ensemble un Burkina Faso réconcilié, fort et prospère sur le long termep

Me Gilbert Naamdouda OUEDRAOGO (GNO)

Candidat à l'élection présidentielle

Président de l'Alliance pour la Démocratie et la Fédération-Rassemblement Démocratique

Africain (ADF-RDA)