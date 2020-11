Burkina Faso: Message de campagne du MBF

document

Militants et Sympathisants du Mouvement pour le Burkina du Futur

Le 22 novembre 2020 vous êtes appelés à écrire de nouvelles pages de l'histoire de notre cher pays le Burkina Faso en vous rendant aux urnes pour élire les hommes et les femmes capables de porter vos idéaux et vos espoirs pour des lendemains meilleurs. Le Mouvement pour le Burkina du Futur (MBF) salue la tenue effective des élections présidentielle et législatives nonobstant un contexte sanitaire et sécuritaire difficile.

Pour le MBF, ce contexte inédit pour notre pays interpelle tous les Burkinabè à faire preuve de responsabilité, de patriotisme, de courage et de sagesse afin de poursuivre l'œuvre de nos devanciers qui, au prix de leur vie ont su préserver le vivre ensemble, l'intégrité du territoire et toutes les valeurs qui caractérisent le Burkinabè dont nous sommes tous fiers.

Le MBF vise l'édification d'un Burkina prospère par la conquête et l'exercice du pouvoir de façon démocratique. Il s'engage à répartir de façon équitable et juste le revenu national par un système de solidarité.

Le MBF, après une profonde analyse de la situation socio-politique et économique du pays et des défis auxquels il est confronté, a décidé au vu de la pertinence et des acquis du programme du Président Roch Marc Christian KABORE de lui renouveler sa confiance en soutenant sa candidature pour un second mandat. C'est un choix éclairé et assumé qui a dicté notre présence dans la mouvance présidentielle.

C'est aussi un choix de raison parce que la situation que notre pays traverse commande de notre part un discernement qui permette de ne pas confier la destinée de notre chère patrie à des aventuriers, ou à des vendeurs d'illusions mais à un homme qui a le profil du « métier », un homme de vision, un homme qui a le sens élevé de l'engagement au service de la population. Malgré les difficultés de tous ordres, notre candidat a su positionner notre pays sur la voix du développement en témoigne les nombreuses réalisations faites au profit des populations dans toutes les provinces.

Le MBF présente des candidats aux élections législatives dans 17 provinces que sont : Balé, Banwa, Kossi, Mouhoun, Comoé, Leraba, Kadiogo, Boulgou, Namentenga, Gnagna, Gourma, Komondjoari, Tapoa, Houet, Kenedougou, Tuy et Ioba.

Compatriotes, militants et sympathisants, vos suffrages sont sollicités pour élire les candidats MBF aux élections législatives et Rock Marc Christian KABORE à l'élection du Président du Faso.

Votez MBF, votez le parti du bélier pour qu'ensemble nous menions le combat de la cohésion sociale et du développement harmonieux.