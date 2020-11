Burkina Faso: Message de campagne du candidat Ségui Ambroise FARAMA

document

Peuple du Burkina Faso !

Burkinabè des villes et des campagnes,

Maître FARAMA Ségui Ambroise et son parti, l'Organisation des Peuples Africains section du Burkina Faso, vous saluent, en cette période de récoltes. Nous souhaitons que ce qui aura été moissonné puisse être consommé, dans la paix et la quiétude.

Notre cher pays connaît actuellement des moments très difficiles. Il vit des crises profondes : crise sécuritaire, crise sociale et crise sanitaire. Le Burkina patauge actuellement dans la marre boueuse de l'agression territoriale, de l'insécurité, de la pauvreté, de l'endettement. Ce n'est pas son destin naturel. C'est la conséquence d'une série de mal gouvernances. Notre vœu le plus cher est que nous en sortions le plus tôt possible. Nous pouvons en sortir.

La nouvelle génération de Burkinabè, nos petits frères et petites sœurs, nos enfants disent haut et fort qu'ils n'en veulent plus, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils veulent le changement. Ils ont raison ! C'est pour cette raison, que Me FARAMA Ségui Ambroise, avec le soutien de l'Organisation des Peuples Africains, a décidé d'entrer dans la compétition, pour le fauteuil de Kosyam.

Nous voulons conquérir le pouvoir d'Etat, par les urnes. Cela parce que nous sommes des républicains, parce que nous sommes des patriotes, parce que nous ne dormons plus à cause des maux qui assaillent le Burkina, parce que nous rêvons grand pour le Burkina Faso. Nous appelons les votants à une insurrection dans les urnes le 22 novembre prochain, pour réhabiliter l'insurrection populaire victorieuse de fin octobre 2014, dont les objectifs ont été trahis. Nous voulons gérer le pouvoir d'Etat, parce que nous proposons autre chose que ce qui a été servi aux Burkinabè depuis des décennies.

Pour conquérir vos cœurs, vos esprits et vos voix, chers électeurs, nous ne procèderons pas à une distribution d'argent, de vivres, de vêtements, ou de tout autre objet de corruption. Nous allons simplement vous expliquer ce que Me FARAMA Ségui Ambroise entend entreprendre, soutenu par son parti, avec vous, les cinq années à venir, pour la dignité et le bien-être des Burkinabè. Nous l'expliquons dans notre programme de gouvernement. Ce programme, vous en trouverez le résumé en français et dans nos langues nationales.

Tout au long de la campagne électorale, grâce à nos meetings, à nos assemblées générales, au porte-à-porte, nous allons vous rencontrer, nous allons vous parler, nous allons vous écouter et nous allons prendre des engagements avec vous. Et les engagements que nous prendrons, nous allons les respecter, en tant qu'Hommes intègres, en tant que Burkinabè, en tant que démocrates, en tant que Révolutionnaires, en tant que Panafricanistes.

A toi, qui va voter le 22 novembre, Me FARAMA Ségui Ambroise et l'Organisation des Peuples Africains, disent ceci : ta voix compte. Elle ne compte pas moins que celle de ton voisin proche ou lointain. Ta seule voix peut faire changer les choses dans ton pays !

« Le Burkina ma fierté, l'Afrique ma force ! »

Votez Me FARAMA Ségui Ambroise pour un Burkina de justice, de justice sociale, de paix et de prospérité !

Je vous remercie !