Burkina Faso: Message de campagne du MPP

document

Burkinabè des villes et des campagnes.

Le 22 novembre prochain, vous êtes appelés aux urnes, pour élire celles et ceux qui vont vous représenter à l'Assemblée Nationale durant les cinq prochaines années. Le choix de vos députés est très important, car ce sont eux qui, au nom du peuple, votent les lois, consentent l'impôt et contrôlent l'action du gouvernement. Le MPP, parti du Président Roch Marc Christian KABORE, présente des candidats aux élections législatives 2020 dans les 45 provinces du pays et sur la liste nationale.

Populations du Burkina Faso.

Après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, vous avez fait confiance à Roch Marc Christian KABORE et à son parti le MPP, pour remettre le Burkina Faso sur les rails de la démocratie et du développement. Malgré toutes les difficultés et les conjonctures que vous connaissez, vous êtes témoins des changements qualitatifs et des progrès considérables qui ont été accomplis, en l'espace des cinq dernières années, dans les différents secteurs de la vie sociale et économique de notre nation.

Pour le quinquennat 2021-2025, un nouveau programme présidentiel a été élaboré en vue de consolider les acquis et d'ouvrir de nouveaux chantiers pour le grand bien de nos populations des villes et des campagnes. Le nouveau référentiel s'intitule « Reformer l'Etat, l'Administration publique pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique ».

Electrices et électeurs.

Pour pouvoir poursuivre avec sérénité la formidable œuvre de redressement national entamée depuis 2016, Roch Marc Christian KABORE et le MPP ont besoin d'une majorité absolue, claire, limpide et nette à l'Assemblée Nationale au soir du scrutin du 22 novembre 2020. Ceci passe essentiellement par le choix lucide que nous devons savoir faire des acteurs et des actrices chargés de l'animation de nos institutions démocratiques. C'est la raison pour laquelle vous devez vous mobiliser massivement pour aller voter les listes MPP.

La liberté si chèrement acquise, nous nous devons de la transformer toujours en énergie collective, positive et fondatrice, au service de la reconstruction et pour un avenir meilleur.

Jeunes, femmes et hommes.

Le 22 novembre 2020, sortons nombreux pour aller voter MPP.

Le quinquennat 2015-2020 a été fructueux avec le Président Roch Marc Christian KABORE et le MPP.

Demain sera encore meilleur.

DEMOCRATIE - EGALITE - PROGRES