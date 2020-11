Burkina Faso: Message de campagne du candidat Eddie KOMBOIGO

document

Peuple du Burkina Faso ;

Camarades militantes, militants

et sympathisants du CDP ;

Electrices, Electeurs ;

Le 22 novembre 2020, nous sommes appelés à désigner par la voix des urnes, l'homme où la femme qui va présider aux destinées de la nation burkinabè pour les cinq prochaines années. Un élu qui doit œuvrer à restaurer la paix, l'intégrité territoriale, la sécurité de nos concitoyens et le progrès économique et social.

Notre candidat KOMBOIGO Wend-Venem Eddie Constance Hyacinthe, attaché à la paix, à la démocratie et à la stabilité, forme l'ardent vœu, que cette élection présidentielle, couplée aux législatives, se déroule dans la quiétude, le respect mutuel et la concorde, afin de contribuer au raffermissement de la démocratie et de l'Etat de droit dans notre pays.

Conformément au choix du peuple exprimé lors des différents scrutins passés et à ses idéaux, notre parti, le CDP, a transformé le Burkina Faso par la mise en œuvre de différents programmes politiques au bilan largement positif. Des progrès considérables ont été réalisés. Cependant, des erreurs aussi ont été commises ; Eddie KOMBOIGO les assume et s'engage à les corriger. « J'ai appris des erreurs », a- t-il toujours affirmé.

Fort du bilan éloquent de nos gestions passées, des leçons tirées de nos échecs et de l'expérience dont jouit le CDP, le candidat Eddie propose une nouvelle offre politique qui prend en compte les aspirations profondes de notre peuple. Il reste particulièrement sensible aux aspirations légitimes des jeunes, des femmes et des personnes âgées, et s'engage sans réserve pour un avenir radieux de notre cher pays et de notre peuple fondé sur la démocratie, l'équité et la justice.

Ce « nouveau pacte politique pour un Burkina de paix », se veut une amélioration continue de la gouvernance, la promotion d'une économie solide et compétitive, à même de garantir l'émergence d'une société plus juste, plus prospère et confiante en l'avenir.

Aussi, le CDP, parti républicain, social-démocrate, parti de l'unité et du progrès dont il est le candidat démocratiquement désigné, s'engage avec lui au cours des cinq années à venir, à rythmer, la marche du peuple burkinabè vers la réalisation de son bien-être et le progrès continu. Tout cela dans la paix, la cohésion nationale, le respect des valeurs républicaines.

Le candidat Eddie KOMBOIGO salue la ferme volonté des jeunes, des femmes, des personnes du troisième âge, des autorités religieuses et coutumières, à recoudre et renforcer le tissu social et à assurer le plein épanouissement de tous les Burkinabè, des villes et des campagnes. L'esprit d'ouverture et de tolérance dont les militants et sympathisants du CDP et le candidat Eddie KOMBOIGO lui-même, ont toujours fait preuve, sont des atouts immenses pour l'atteinte de nos espérances.

C'est pourquoi, notre candidat, Eddie Constance Hyacinthe Wend-Venem KOMBOIGO sollicite les suffrages du peuple, le renouvellement de sa confiance, pour qu'ensemble, ils s'investissent dans la restauration et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, afin d'assurer une nouvelle perspective de développement pour le Burkina Faso.

Vaillant peuple du Burkina Faso ;

Electrices, Electeurs ;

Avec Eddie KOMBOIGO, c'est la paix, la sérénité et l'unité nationale retrouvée pour le Burkina Faso.

Avec la confiance du Peuple,

Eddie KOMBOIGO, Président du Faso !

Démocratie-Progrès-Justice