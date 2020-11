Algérie: Saint-Etienne - Un ancien capitaine plaide pour la réintégration de Boudebouz

Indésirable à l'AS Saint-Etienne et mis à l'écart par Claude Puel, Ryad Boudebouz aurait pu quitter les Verts cet été. Seulement voilà, ses négociations avec le Qatar SC il y a quelques semaines n'avaient pas finalement abouties.

Toujours dans l'effectif, le milieu de terrain algérien n'est toujours pas utilisé par l'entraîneur. Un choix que Loïc Perrin, ancien capitaine de l'ASSE, ne comprend pas. Au lendemain de la nouvelle défaite des Verts face à Montpellier, il a plaidé en faveur de la réintégration de l'ancien joueur du Bétis Séville.

« J'espère que Claude Puel va faire appel à Ryad Boudebouz. On sait comment ça marche ces épisodes de mercato, "je pars, je pars pas". Moi ce que je vois c'est que Ryad est resté, il fait partie du groupe. On a un vrai joueur de Ligue 1. Il a eu des performances en dents de scie l'année dernière, même lui le sait. Mais on a un vrai joueur de Ligue 1 et il est disponible. Pourquoi ne pas s'en servir ? C'est pesant pour n'importe quel joueur et ce n'est pas facile pour les coéquipiers qui sont là et l'accompagnent au quotidien. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, je connais ce genre de situation, ce n'est pas évident », a-t-il déclaré.

Il ne reste plus qu'à espérer qu'il soit écouté par Claude Puel qui, après avoir placardisé Wahbi Khazri, a finalement senti la nécessité de l'utiliser avec les jeunes.