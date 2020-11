Cote d'Ivoire: Odienné - Séguébé, bientôt, doté d'un dispensaire avec logement d'infirmier

Le samedi 24 octobre 2020, Ibrahima Diaby, directeur général d'une entreprise pétrolière, a procédé au lancement des travaux de construction d'un dispensaire avec logement d'infirmier à Séguébé dans le département d'Odienné.

Séguébé est un village situé à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Odienné. Selon Ibrahima Diaby, cet acte consiste à accompagner la vision du Président-candidat, Alassane Ouattara, qui a placé l'année 2020 sous le signe du social en direction des populations démunies.

Le directeur général a déclaré : « Nous nous engageons à apporter le développement, là où le besoin se fait sentir.

Ainsi depuis le début de cette année 2020 et malgré la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, plusieurs localités et villes du pays bénéficient de plusieurs infrastructures en matière d'éducation, de santé et d'adduction d'eau (construction de puits) ... . ».

Il poursuit : « Il s'agit de traduire en réalité, au bénéfice des populations ivoiriennes, les bienfaits du pétrole à travers une multitude d'actions et de projets sociaux.

Plus précisément de la construction d'écoles primaires de trois classes dans des localités non-pourvues, de la construction de centres de santé dans les localités éloignées des grands centres de santé, de la construction de logements pour le personnel de ces centres de santé et écoles en zones rurales, du forage et de l'équipement de puits d'hydraulique villageoise... ».

Souleymane Koné, président du Conseil régional du Denguélé, a dit pour sa part toute sa reconnaissance de voir le lancement des travaux de construction d'un dispensaire avec logement d'infirmier au bénéfice des populations de Séguébé et ses environs.

Puis, il a traduit toute sa gratitude au bienfaiteur.Le dispensaire est prévu être livré dans trois mois.