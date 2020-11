Madagascar: Journée mondiale des lémuriens - Célébration disparate cette année

les lémuriens malgaches sont menacés.

Le 30 octobre denier était la journée mondiale des lémuriens. Une journée célébrée chaque année aux fins d'informer sur l'importance de ces animaux dans le processus de conservation de la biodiversité. Mais surtout, une opportunité pour les acteurs comme le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ou encore le GERP ou Groupe d'Etude et de Recherche sur les Primates de Madagascar, de sensibiliser sur la lutte contre la destruction de l'environnement, le seul habitat naturel des lémuriens. Ainsi cette année, chaque acteur a célébé la journée à sa façon. Toujours est-il que l'esprit d'information, de communication et de sensibilisation a été le point commun entre les célébrations. Dans cet esprit de responsabilisation des citoyens, il conviendrait de noter que la journée nationale des lémuriens soit célébrée chaque dernier vendredi du mois d'octobre.

Enjeux. Les lémuriens jouent en effet divers rôles pour la vie du pays. Outre son rôle dans le développement économique du pays en générant des devises dans le secteur tourisme, ces animaux restaurent - et ce, à titre gratuit - les forêts malgaches. Avec la volonté exprimée par l'Etat malgache de reverdir la Grande-Île et les menaces qui pèsent sur les espèces endémiques malgaches, il serait plus que temps de changer d'approche dans les stratégies de conservation et de protection de ces animaux emblématiques du pays.