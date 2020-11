Rwanda: Coronavirus - Les lycéens et collégiens de retour en classe

Les collèges et les lycées ont rouvert leurs portes après plus de sept mois de fermeture due à la crise du coronavirus. Le gouvernement rwandais a opté pour une rentrée progressive. Environ la moitié des élèves a repris ce lundi 2 novembre, les autres devront attendre le 23 novembre.

Au lycée Notre-Dame de Citeaux, à Kigali, les pensionnaires sont partagées entre excitation et inquiétude. Dans les couloirs, l'heure est aux retrouvailles et aux révisions.

Kendra Tesi, 17 ans, a revêtu son uniforme bleu nuit pour la première fois depuis sept mois : « On est vraiment contents, il faut juste que je rappelle à mes amis de porter leur masque et de respecter les distances, mais on est vraiment contents d'être ensemble, c'est cool. »

Elle regrette cependant le retard pris dans ses études : « Je devais faire mon baccalauréat cette année. Je voulais finir à 17 ans, mais maintenant je vais finir l'année prochaine à cause du coronavirus. »

« Un peu nerveuse »

Le programme reprend en effet au début du deuxième trimestre alors que le mois de novembre correspond normalement à la fin du troisième. Les premières semaines seront destinées à la révision et à l'évaluation des acquis, de quoi rendre la jeune Melissa nerveuse.

« En toute honnêteté, je me sens un peu nerveuse, parce que ce n'est pas quelque chose de facile de revenir à l'école après sept mois de vacances. Ce matin on a révisé ce qu'on a étudié avant d'aller en quarantaine ; ça revient petit à petit et tout. »

Port du masque obligatoire

Pour Thaddée Ndangamira, professeur de physique, tout est revenu à la normale, ou presque : « Tout est normal, à part le masque et le fait que le nombre d'enfants par classe a été divisé par deux. Avec le masque, quand je parle, les élèves me demandent de répéter. Quand elles me répondent, je ne comprends pas très bien. Donc, le son ne sort pas avec le masque. »

Pour l'instant, la reprise ne concerne que les élèves à partir de la quatrième année de primaire du système rwandais. Les plus petits devront quant à eux encore attendre. Le gouvernement n'a pas encore annoncé la date de leur rentrée.