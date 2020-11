Madagascar: Exploitation forestière - L'évacuation des stocks de bois ordinaires entamée

Frappés d'interdiction de coupe depuis le début de l'année 2019, les bois ordinaires légaux stockés peuvent être dorénavant évacués. Les nouvelles coupes restent suspendues.

À travers une note explicative, le ministère de l'Environnement et du développement durable clarifie les détails sur l'évacuation des stocks de bois ordinaires issus des autorisations d'exploitation réglementaires (adjudication ou transfert de gestion). Celle-ci étant frappée par la note suspensive N°01/19/MEDD/Mi du 29 janvier 2019. La note donne des détails par rapport à la communication en conseil des ministres du 21 octobre 2020.

L'évacuation des stocks concerne principalement les bois ordinaires coupés, issus des autorisations d'exploitation légales, dont celles qui ont obtenu des permis d'exploiter des adjudications de lots forestiers et permis de coupe sur des transferts de gestion. « Les procédures d'évacuation de stocks de bois ordinaires pour les exploitants ayant des autorisations règlementaires avant la date du 29 janvier 2020 seront entamés. Des mesures spécifiques vont être éventuellement prises pour assurer le suivi des stocks, entre autres le renforcement des contrôles et suivi des circulations des produits forestiers pour prévenir les trafics illégaux », explique Julien Noel Rakotoarisoa, directeur général de la Gouvernance gouvernementale auprès du ministère de l'Environnement et du développement durable au niveau du MEDD.

Les exploitations ou nouvelles coupes restent suspendues même à l'intérieur des lots d'exploitation, objet d'autorisation des adjudicataires. L'exportation des produits finis de bois ordinaires issus de cette disposition spéciale et les bois de plantation est autorisée conformément aux réglementations en vigueur relatives aux exploitations de produits forestiers.

Droit d'usage

La délivrance des titres de prélèvement comme les permis de coupe et les autorisations de coupe sur terrains privés ainsi que les laissez-passer et autorisation de transport restent inchangées. « La commercialisation et l'exportation doivent respecter les textes et les règlementations en vigueur relatives à l'exportation des produits forestiers », enchaîne le directeur général. La destruction des Aires protégées dont les activités de coupes ou encore les prélèvements restent sévèrement sanctionnées par les règlementations en vigueur.

La population habitant à proximité des forêts naturelles pourrait jouir des droits d'usage sur ces forêts mais sous certaines conditions. « Elle pourrait seulement le faire à condition d'avoir des autorisations des structures locales compétentes, entre autres, les communautés de base, les comités de forêts et démembrement du service forestier », conclut le responsable. Par ailleurs, les interdictions concernant l'exploitation, exportation ou encore transport de bois précieux demeurent inchangées.