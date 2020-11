Madagascar: « Makisards »

Sanctuaire de la nature. Une endémicité à taux élevé au service d'une biodiversité riche, variée et unique au monde.

À l'équilibre précaire. Voilà en résumé les contours de la carte postale environnementale de la Grande île perçue à travers le monde. Mais ce beau cliché commence à se détériorer de façon inéluctable. Lors de la célébration de la Journée mondiale des lémuriens, le symbole le plus connu du pays, il a été signalé que 36 espèces sur les 113 que compte la Grande île, sont au bord de l'extinction. Une conséquence logique et inéluctable de la destruction sans répit de leur milieu naturel. En proie aux cultures sur brûlis, aux déboisements abusifs et aux éternels feux de brousse. D'autres inconscients les chassent pour en faire leur menu.

Pire, profitant que les éléments des Forces de l'ordre sont engagés sur le front de la lutte contre le coronavirus ces derniers mois, voilà que des peuples nomades se sédentarisent dans les parcs nationaux et aires protégées. « Invités » semble-t-il par des « intouchables », ils y produisent du charbon de bois. Aussi, les derniers refuges de ces lémuriens en quête d'un havre de paix, s'exposent-ils à une lente et irréversible désertification. Des responsables du ministère de l'Environnement et du développement durable, avec l'appui des hommes en treillis, ont mené des opérations musclées pour mettre hors d'état de nuire ces migrants à la recherche de terres fertiles. Mais il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier, sur fond d'animosité ethnique.

Tout cela renvoie à une préoccupation évoquée dans plusieurs débats et conférences entre « initiés ». La préservation de l'environnement est-elle compatible avec la lutte contre la pauvreté? Oui, dans certains endroits. Où des communautés villageoises ont compris qu'elles pouvaient tirer profit de l'écotourisme par l'arrivée des visiteurs qui leur assure des revenus supplémentaires à part leurs activités au quotidien. Mais avec la crise sanitaire qui a contaminé les activités touristiques, cette démarche responsable n'a pas échappé à la faillite généralisée.

Non, dans la plupart des cas. Des Malgaches vivant dans la misère ne comprennent pas qu'on leur refuse l'accès à des gisements d'or ou de saphir, enfouis au beau milieu d'une forêt vierge, sinon primaire. Alors que l'exploitation de ces richesses naturelles, au sein d'un secteur informel tentaculaire, pouvait changer, du jour au lendemain, leur statut social. Un célèbre chanteur dans ses diatribes bien cadencées au rythme du « vakisôva », n'a-t-il pas insinué que les bailleurs de fonds investissent plus pour les « Babakoto » et moins pour les hommes.

La famine qui tenaille la population des régions australes, regorgeant de multiples pépites, illustre cette contradiction, à la limite du scandale. L'autre discussion se porte sur la nécessité de trouver d'autres sources d'énergie que le bois de chauffe et le charbon de bois. Mais comme l'électricité n'est pas encore à la portée de tous, le gaz surtaxé, et le solaire encore peu vulgarisé pour être significatif, les « gueules noires » ont de beaux jours devant eux.