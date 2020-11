Burkina Faso: Message de campagne de APP/Burkindi

document

Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, travailleurs et travailleuses des villes et des campagnes, hommes, femmes et jeunes du Burkina Faso.

L'élection couplée du 22 novembre 2020 nous offre l'occasion de choisir les hommes et les femmes pour présider aux destinées de notre pays pour les 5 ans à venir. Notre histoire politique est riche d'enseignements et nous devons être à mesure d'identifier les politiciens véreux et corrompus. Certains de ces politiciens, ont toujours été au cœur du système de prédation à leur seul profit et de celui de leurs clans. Mais prenez garde, bien que repus, ils ne renonceront pas au pouvoir.

Leur survie sociale et économique en dépend depuis plus d'une trentaine d'années. La gouvernance actuelle du pays léguée au MPP par ses prédécesseurs rame à contrecourant des aspirations du peuple et des insurgés des 30 et 31 octobre 2014. Quid des dossiers de Thomas Sankara, Norbert ZONGO, DABO Boukary et des crimes de l'insurrection qui n'ont pas encore été jugés ?

Le système de prédation des ressources de notre pays instauré depuis plus d'une trentaine d'années interpelle les patriotes que nous sommes. Ainsi, notre parti, l'Alternative Patriotique Panafricaine/Burkindi, porté sur les fonts baptismaux le 2 juin 2018 se pose en rempart contre cette politique des inégalités béantes entre citoyens et entre régions.

Les élections présidentielles et législatives te donnent l'occasion d'envoyer à la retraite cette classe politique obsolète aux antipodes des aspirations profondes du peuple.

Pour des raisons inavouées et inavouables le candidat de l'APP/Burkindi, Adama COULIBALY, a été empêché de participer aux présidentielles. Cette manœuvre n'entamera en rien le courage et la détermination des militants de notre parti à se battre pour la conquête du pouvoir d'État à terme, et soustraire ainsi notre peuple de l'exploitation des valets locaux des impérialistes et des multinationales.

Peuple du Burkina Faso, voter pour l'APP/Burkindi aux législatives, c'est choisir l'alternative réelle, fondée sur nos aspirations, les fruits de la croissance pour tous, et le bien-être pour tous.

Peuple du Burkina Faso, avec l'APP/Burkindi, un autre avenir de bien-être pour tous est possible ! Venez construire ensemble avec l'APP/Burkindi les fondements politiques de l'émergence d'une nation unie, forte, prospère et solidaire avec nos sœurs et frères africains.

L'APP/Burkindi, Victoire !

Nan lara, an sara !

Par le peuple, pour le peuple !